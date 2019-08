Mit csináljunk a hosszú hétvégén?

Hétvégi budapesti és a vidéki programok augusztus 16-20. között.

Mozi

Hobbs és Shaw, vagyis a Halálos iramban filmek legújabb darabja hozott is ajándékot, meg nem is: nyerték a múlt hétvégét, de a franchise-on belül elég gyengén szerepeltek. A Halálos iramban mindössze a kilencedik részénél tart, illetve az első spin-offjánál. Dwayne „Szikla” Johnsont még nem fagyasztották le, ehelyett mókamester CIA-ügynökök zaklatják őt a gyorsétteremben, hogy szerezzen vissza egy „szupervírust” a rossz kezekből, amik Idris Elba biomechanikus testéhez tartoznak.

Halálos iramban: Hobbs és Shaw (Fast & Furious: Hobbs and Shaw), 2019, 136 perc, 5/10

Kiállítás

Ön mit üzenne az otthoniaknak öt perccel azelőtt, hogy megölik? Vajon, miután marhavagonokban vonszoltak át fél Európán, amikor évek óta látjuk, mennyire semmit nem ér az emberélet, egy táborból, ahol zsíros füst ömlik a kéményekből, mi mit írnánk haza? Erről szól a hetvenötödik évfordulóra a 2B Galériában újra megrendezett kiállítás is: kortárs írókat, költőket, irodalmárokat, néha képző- és iparművészeket (többek között Cserna-Szabó András, Krusovszky Dénes, Szvoren Edina, Szabó T. Anna, Dragomán György, Kornis Mihály, Tóth Krisztina) kérnek fel arra, hogy írják-alkossák meg saját waldseei levelezőlapjukat, azt is, hogy mit és hogyan, és azt is, hogy kinek írnának.

A Waldsee 1944 című kiállítás a 2B Galériában látható augusztus 9-ig.

Vidéki program

Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja Gyulán augusztus 14. és 18. között: A régióban egyedülálló fesztivál a magyar népzene és néptánc szép hagyományait ápolva mutatja be a hazai és határon túli magyar táncegyüttesek legjobbjait, külföldi vendégegyüttesek szereplésével kiegészítve. A részletes programok itt olvashatóak.

+ ezt pedig írd be a naptáradba

Lupa éjjel-nappal: augusztus 24-én, pénteken Lupa éjszaka a Prémium Beach részen. Lounge party, éjszakai fürdőzés, éjszakai SUP túra a tó körül, koncert, vacsoraest, DJ party és búvárkodás. Augusztus 25-én az Öböl strandra robog át az éjszakai fürdés, ahol szintén változatos programokkal várjuk az érdeklődőket. Ezen a napon az Öböl területére a belépés egész nap DÍJTALAN! Augusztus 26-án a sport lesz a főszerepben. Első alkalommal kerül megrendezésre a Lupa átúszás az Öböl strandon.