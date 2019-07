Népirtás? Fittyfenét!

Aki két órán át száguldozó autókat akar nézegetni, ne a Halálos iramban legújabb részére üljön be. A Hobbs és Shaw sokkal inkább a Nietzsche filozófiájáért és a tömegnövelő étrend-kiegészítőkért rajongó nézőket fogja lenyűgözni, továbbá a szamoaiakat.

A Halálos iramban 2049-ben mozikba kerülő, 23. részében alaposan kigyúrt, de kissé sápadt fiatalok gyűlnek a barlangmélyi szuperszámítógép köré, ami Vin Diesel brummogó hangján szól hozzájuk. Az ifjú akcióhősök még soha nem látták a Napot, a klímakatasztrófa miatt ők már a föld alatt születtek, most viszont életveszélyes küldetést kapnak: ki kell merészkedniük a mérgezett, trópusi esőbe, hogy sugármeghajtású rakétáikkal egész a Holdig repüljenek. Ott tartják ugyanis fogságban a negyed százada lefagyasztott Dwayne Johnsont, az egyetlen embert, aki talán még emlékszik a globális felmelegedés visszafordításához szükséges, bolygónyi jégáramlat indítókódjára.

Erre az epizódra sajnos egyelőre várnunk kell. A Halálos iramban mindössze a kilencedik részénél tart, illetve az első spin-offjánál, ha komolyan vesszük a stúdió reklámkampányát. Dwayne „Szikla” Johnsont még nem fagyasztották le, ehelyett mókamester CIA-ügynökök zaklatják őt a gyorsétteremben, hogy szerezzen vissza egy „szupervírust”. Londont sem temette még maga alá a 2033-as Gigászi Árvíz, ezért Jason Stathamnek van hol vásárolnia egy jó szövetkabátot meg egy pohár sört, mielőtt becsatlakozna a szupervírus visszaszerzésére induló, transzatlanti akcióba.

Vin Dieselt egyikőjük sem találja sehol, igaz, nem is keresik. Bizonyára egy karibi szigeten ejtőzik, kezében aláírt szerződésével, amely csak a tizedik részre szól, a kilencedikből tessék őt kihagyni. Hiányát nemigen bánjuk: a Szikla magasabb és erősebb nála, humora és öniróniája is fejlettebb. Arra is csak a savanyújóskák emlékeznek, hogy Jason Statham karaktere két résszel ezelőtt még pszichopata tömeggyilkos volt. Most jól öltözött elitkommandósnak mutatja magát, aki hetente bejár édesanyjához a börtönbe (Helen Mirren anyaian mosolyog és a nyugdíjra gyűjt). Sőt, itt van a Statham-hős húga is, aki magába fecskendezte a szupervírust, nehogy rossz kezekbe kerüljön.

A rossz kezek a Hobbs és Shaw-ban Idris Elba biomechanikus testéhez tartoznak. A Luther karizmatikusan dörmögő sztárja egy génmódosítással foglalkozó, szupertitkos, ugyanakkor roppant nagy hatalmú szervezet első számú verőemberét alakítja. Egy Brixton nevű férfit, akit egyszer már megöltek – mit ad Isten, éppen Deckard Shaw, azaz Statham lőtte agyon –, a mesterséges evolúción dolgozó társaság azonban visszahozta őt az életbe. Félig géppé tették, és most valami zavaros, posztfasiszta szónoklat kíséretében arra készülnek, hogy a szupervírussal kiirtsák a „gyengéket”. Hogy kik volnának a gyengék és kik az erősek, arra a tökéletes katona nem válaszol megnyugtatóan, szerinte az emberiségnek ideje szintet lépnie. „Népirtás? Fittyfenét!”

A Halálos iramban új epizódjában senkit nem érdekelnek az autók, de ez nem újdonság, a nyolcadik rész elején Vin Diesel vidáman ripityára törte az egyik kocsiját, a másikat meg odaajándékozta az unokaöccsének. Az autók már rég nem fontosak. Egy London utcáit felszántó sportautó meg egy páncélozott rohamkocsi néhány percig elszórakoztatják a bikanyakú világmegmentőket, de boldogabbak ők akkor, ha egymást szapulhatják.

Folyamatos a verbális adok-kapok, alacsonyan szállnak a Nietzsche- és Bruce Lee-idézetek, Hobbs és Shaw olyan jókat mondanak, hogy kidagadnak az erek tar koponyáikon.

Nonstop beefelésüket néha megzavarja a fekete páncélos Brixton, aki viszont génmanipulált Prérifarkasként folyton hoppon marad, mert hőseink – akik neve megérdemelten hasonlít a híres filozófuséra, illetve a Nobel-díjas drámaíróéra – ketten együtt erősebbek és okosabbak is nála.

Sőt, ami a legfontosabb, a szívük is nagyobb, pontosabban nekik még megvan a szívük. Hobbsot egész hazáig, Szamoára röpíti a nagy szíve. Ott járja el törzsi táncát a családjával, miután megjárta Londont, Moszkvát és Ukrajnát is – keleti szomszédunkra „Oroszország legsötétebb szegleteként” utalnak a filmben. A végjátékban taktikai lőfegyverek helyett ököllel és bunkósbotokkal csapnak össze a harcoló felek, Hobbs és Shaw szamoai szumóválogatottja az egyik oldalon, Brixton génmódosított osztaga a másikon. „A háború a munkám” – mondja Shaw a csata előestéjén, távollétében is lesajnálva a széria régi főhősét, Dominic Torettót, akinek autótolvajként még sokkal prózaibb munkája volt.

A Hobbs és Shaw-t két dolog különbözteti meg az újabb Mission: Impossible-filmektől. Egyrészt ebben nem játszik Tom Cruise, másrészt a rivális akciófilm-sorozattal ellentétben itt felhorgad a szamoai nemzeti büszkeség. Ez utóbbi nyilván Dwayne Johnson jól megérdemelt produceri kreditjének köszönhető, és biztosra vehetjük, hogy a Halálos iramban: Hobbs és Shaw a szamoai nézők kedvenc Halálos iramban-filmje lesz.

Halálos iramban: Hobbs és Shaw (Fast & Furious: Hobbs and Shaw), 2019, 136 perc, 5/10