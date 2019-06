Már a valóságban is létezik, működik és repül Vasember páncélja

Nem ám holmi filmes replika vagy házibarkács jelmez, hanem igazi, működő páncél, ami repül is.

Tízből kilenc Vasember-rajongó biztosan álmodozott már arról, hogy milyen lenne egy olyan teljes testet befedő, multifunkciós, hipermodern, kompjuterizált, okos páncélzatban röpködni és harcolni, mint Tony Stark (a maradék egy klausztrofóbiás). Nos, a dolog lassanként kiléphet az álmok mezejéről, Adam Savage, a Mythbusters című tévéműsor egykori házigazdája ugyanis új műsorában, a Savage Buildsben épített egy nagyon hasonló szerkezetet, ami nemcsak dizájnban hasonlít, de működik is, repülni is tud. Na jó, talán a világűrbe ne tudná elhordozni az utasát, de azért így is elég menő. A páncél készítéséről és kipróbálásáról videó is van, angolul tudók előnyben.

Kiemelt kép: Marvel