Előzménysorozatot kap A Da Vinci-kód

Előzménysorozatot kap a Dan Brown azonos című regényén alapuló A Da Vinci-kód című, 2006-os film, írja a Variety. Az NBC-nél készülő Langdon a fiatal Robert Langdon különböző kalandjait mutatja majd be, aki később a világ legfontosabb szimbólumkutatója lett. Így már az is biztos, hogy a sorozatban nem Tom Hanks alakítja majd a karaktert, arról viszont egyelőre nem tudni, ki ki veszi át a helyét.

A Daniel Cerone (Dexter, A mentalista) által írt történet szerint Langdon egy eltűnt mentorát próbálja megtalálni, miközben a CIA is felkéri őt, hogy dolgozzon nekik. Aki ismeri A Da Vinci-kódot, annak nem meglepő, hogy mindeközben Langdon egy veszélyes összeesküvést is megneszel. Dan Brown és Cerone vezető producerként is részt vesznek a sorozatban.

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12