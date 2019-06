Először láthatók együtt Teleki Pál gróf búcsúlevelei

Először állítják ki együtt Teleki Pál gróf búcsúleveleit, melyek a június 7-8-án megrendezett III. Levéltári Pikniken láthatók a Budapest Főváros Levéltárában. A közvélemény Teleki eddig leginkább a Horthy Miklós kormányzóhoz 1941. április 3-án írt lemondó, valamint búcsúlevelét ismerhette, miközben elterjedtek olyan összeesküvés-elméletek is, hogy Teleki Pál gyilkosság áldozata lehetett. A levelekből kiderül, hogy a grófot régebb óta foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata. A gróf 1941. április 3-án végrehajtott öngyilkosságában a Jugoszlávia elleni háborún és a magyar „szószegésen” kívül magánéleti események is szerepet játszhattak. Ekkoriban tudta meg, hogy felesége és édesanyja is súlyos beteg.

Idén áprilisban egy eddig ismeretlen búcsúlevél került Budapest Főváros Levéltárának (BFL) birtokába, amelyet Teleki Pál öngyilkossága előtt a személyi titkárának, Incze Péternek írt. A hagyaték tartalmaz egy eredetileg 1929-ben készült, de folyamatosan (1935-ben, 1937-ben, majd 1938-ban) újradatált levelet is, amelyben a súlyos betegséggel és depresszióval küzdő Teleki a temetéséről rendelkezik.

A két napos, ingyenes eseményen Teleki búcsúlevelei mellett más programok is várják az érdeklődőket. Például az úgynevezett Budapest Időgép, melybe beülve mindenki megnézheti elektronikus formában, hogy otthonáról, lakóhelyéről a különböző korszakokból milyen iratok maradtak fenn. Emellett arra is buzdítják a látogatókat, hogy vigyék be az otthoni fiókokban őrzött régi iratokat, leveleket, fényképeket, mert ezek a történészeknek is érdekesek lehetnek. Ezeket digitalizálják, majd visszaadják a tulajdonosoknak. A másolatok felkerülnek a topotékára (internetes archívum), ami a helyi történeti források nyilvános gyűjteménye.

A Pikniken megtekinthetők lesznek még a XIX–XX. századi fürdőkultúráról szóló kiállítás. A kiállítás anyagának részét képezik a harmincas-negyvenes évekbeli panaszbejegyzések főként a Palatinus és Gellért fürdőből.

A kiállítás korlátozott időben, június 7-én 15.00-17.30, valamint június 8-án 11.00-17.30 között látogatható.

Kiemelt kép: Mónus Márton / MTI