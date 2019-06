Eladó a Maffiózók híres családi háza

A 444 szúrta ki, hogy eladó Tony Sopranóék háza az HBO egyik legfontosabb sorozatából, a Maffiózókból. A New Jersey-ben található 5600 négyzetméteres ház kissé túl van árazva, de a tulajdonosai bíznak abban, hogy az eszmei értéke majd megoldja a dolgot, és valaki beköltözik 3,4 millió dollárért (~986 millió forint) cserébe. A házban összesen négy fürdő és négy háló van, és bár a környező házak értékét jóval alacsonyabbra becsülik, ott mégsem forgatott James Gandolfini. Enélkül körülbelül 1,63 millió dollárt (~473 millió forint) kaphatnának az eladók.

A New York Times beszámolója szerint a stáb harminc és ötven alkalom között dolgozott a házban, többek között a pilotot is itt vették fel. A többi jelenetet egy stúdióban oldották meg, a ház részleteinek pontos másával, ami az alábbi képen is látszik.

Kiemelt kép: HBO / Getty Images