Addig csodáljuk a tigriseket, míg végleg kipusztítjuk őket

A dzsungel királya ősidők óta lenyűgözi az emberi képzeletet, ez okozhatja a vesztüket és a megmentésüket is. A Discovery Tigrisek földjén című dokumentumfilmje azt a kérdést járja körül, van-e esély a megmentésükre, és bemutatja az életüket ennek szentelő hősies állatvédőket. A film Oscar-díjas rendezője, Ross Kauffman, és producere, Xan Parker válaszolt a kérdéseinkre.

A hatodik nagy kihalási hullám idején élünk, az emberiség előzékeny közreműködésével minden egyes nap több tucatnyi faj tűnik el a föld színéről. Hiába edződtünk hozzá az aggasztó hírekhez, azért még jöhetnek sokkoló veszteségek: például, ha nem egy kevéssé ismert rovar- vagy planktonfaj, de az emberi fantáziát évezredek óta rabul ejtő tigris hal ki örökre. Márpedig öles léptekkel haladunk efelé:

Míg 1900-ban még százezer tigris élt a vadonban, ma kevesebb, mint négyezerre becsülik a számukat.

Ami szerény matematikai képességeimmel is azt jelenti, hogy bő száz év alatt 96 százaléka eltűnt a populációnak. És ez korántsem azért történt, mintha a tigris iránt érzett csodálatunk elmúlt volna. A tigris népszerűsége töretlen. Nemcsak egy egzotikus állat, inkább szimbólum, ami ősidők óta felbukkan a mítoszokban. Kínában és Indiában isteni lényként tisztelték, de a rómaiak sem csak véres gladiátorjátékokra használták, a művészeket is lenyűgözte nemes vadságával. A romantika újra felfedezte magának, a köré fonódó újkori misztériumot William Blake híres sorai foglalják össze a legjobban:

Azóta ugyan eltelt pár száz év, de kultusza változatlan. Az Animal Planet például 2004-ben szavaztatta meg nézőivel, melyik a kedvenc állatuk. Összesen 50 ezer szavazat érkezett 73 országból, és a győztes természetesen a tigris lett, még az ember legjobb barátjaként számon tartott kutyát is maga mögé utasítva. Miért irtjuk ki mégis a világ kedvenc állatát? És vajon van-e még esélye a megmenekülésre? A Discovery Channel Tigrisek földjén című dokumentumfilmje ezeket a kérdéseket járja körül, azokra a megszállott állatvédőkre koncentrálva, akik egész életüket a tigrisek megmentésének szentelték.

Néhányak számára a tigris csak egy kép a tévében, mások számára isten. Számomra a tigris kihalása valami isteni elvesztésével is együtt járna. Nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen

– mondja Pavel Fomenko, a film egyik hőse, aki az orosz távol-keleten tesz meg mindent azért, hogy ezek „a fenséges gyilkológépek” ne tűnjenek el teljesen. Fomenko eltökéltségét az sem veti vissza, hogy egyszer a saját bőrén is megtapasztalta a ragadozó brutalitását: fél arca bánta, amikor egy feldühödött tigrisanyának sikerült átszakítania a drótkerítést.

A másik cselekményszál az indiai területtel foglalkozik, ahol jelenleg is a legtöbb tigris él. Itt az „India Tigrisembere” becenevet nem véletlenül megkapó Kaliash Shankala története áll a középpontban, aki évtizedeken át küzdött az orvvadászat visszaszorításáért és a tigrisek törvényi védelméért. Ebben komoly előrelépést jelentett, amikor Indira Gandhi miniszterelnök a 70-es években betiltotta a tigrisvadászatot, de ez önmagában még csak elodázni segítette a katasztrófát – a megoldáshoz a természetes élőhely bővítésére és védelmére is szükség van. Szerencsére azóta is vannak nagyszabású törekvések és biztató eredmények. A Discovery a WWF-fel közösen indította például útjára a CAT projektet, ami azt tűzte ki céljául, hogy 2022-re megduplázza a vadon élő tigrisek számát. Ennek kapcsán kérték fel Ross Kauffmant egy dokumentumfilm megrendezésére, aki 2004-ben kapott Oscart a kalkuttai bordélyházak világát bemutató filmjéért. Most ugyanolyan lelkesen ásta bele magát a tigrismentés témájába. Ebből született meg a Tigrisek földjén, amit a magyar nézők március 31-én nézhetnek meg először a Discovery Channelen.

„Egyetlen célom az, hogy átadjam a szenvedélyt, amit filmem szereplői éreznek a tigrisek megmentése iránt. Ha el tudjuk érni, hogy a nézőt magukkal ragadják a figurák és az őket fűtő szenvedély, akkor remélem ő is érdekeltté válik a legjobb mentési megoldás megtalálásában” – felelte Kauffman, aki számára az egyik legfőbb tanulság az volt, hogy nem a vadászat az egyetlen, ami fenyegeti a tigriseket, hanem például az élőhelyük végletes visszaszorulása is. Az egyik legfontosabb feladat tehát ennek jelentős megnövelése lenne, nem véletlen, hogy a CAT projekt is ezen a téren próbált áttörést elérni. Kauffmanék a civilizáció által még nem bekebelezett, élőhelyekre is ellátogattak, hogy lencsevégre kapjanak tigriseket. A rendező arról is mesélt, adódtak-e veszélyhelyzetek a forgatás során. Nagy szerencséjük volt, mert a tigrist a vadonban nem könnyű kiszúrni, de nekik sikerült az indiai dzsungelben és az orosz távol-keleten is közel kerülni hozzájuk.

Sosem éreztük úgy, hogy aggódnunk kellene, bár ez leginkább annak köszönhető, hogy a minket kísérő állatvédők nagyon óvatosak voltak biztonsági kérdésekben. Az ő szakértelmük segített, hogy felvehessük, amit akarunk, és mégse sodorjuk magunkat veszélybe.

És tényleg lélegzetelállítóak azok a felvételek, amikor a terepjáróban ülők izgatott várakozása után megmozdulnak az ágak, és a hatalmas bengáli tigris előlép a fák közül. Egyből érthetővé válik Blake elragadtatása, és hogy miért szőttek évezredeken keresztül annyi misztériumot köré. A helyzetben az a paradoxon, hogy ez a misztérium egyszerre felelős a tigrisek megtizedeléséért és a megmentésükre irányuló erőfeszítésekért.

„Épp a tigrisek erejét és titokzatosságát övező kultusz teszi olyan kelendővé a testrészeiket az orvvadászok feketepiacán. Ugyanez a kultikus megszállottság hajtotta a múlt században a vadászokat, hogy a dzsungel királyának legyőzésével bizonygassák saját hatalmukat. Ugyanakkor minden kultúra és társadalom rajong a tigrisekért fenségességéért és szépségéért, és ez a rajongás lehet a kulcsa a megmentésüknek”

– mondja Xan Parker, a film producere. Tehát a tigrisek vagy beledöglenek a nagy imádatunkba, vagy épp ez segít majd nekik túlélni. Ez a kérdés pedig messze túlmutat önmagán, ahogy arra film mottója is felhívja a figyelmet: „A tigrisek megmentésével talán saját magunkat is megmenthetjük”. Ez a mondat azt sugallja, hogy a mentőakció sikere vagy a kudarca az emberiség sorsát megpecsételheti. Parker szerint ugyanis a tigrisek ügye szimbolikus, látványos lenyomata annak az évszázadok óta tartó gyászos folyamatnak, amely az iparosítással és gyarmatosítással pörgött föl, és amelynek során az emberiség kizsákmányolja és letarolja a bolygót. Az ő kihalásukkal tehát sokkal több tűnne el, mint egy újabb faj, vagy egy költőket megihlető fenséges gyilkológép. Egy ilyen esemény a természetvédelem reménytelenségének is monumentális jelképévé válhat. Persze még megvan az esélyünk arra, hogy az ellenkező üzenetet küldjük az utókornak.

Ha sikerül elvégeznünk a tigrisek megmentéséhez szükséges munkát, akkor talán képesek leszünk megvédeni a bolygót az emberiség számára is.

