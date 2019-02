Na’vik és hatlábú farkasok az Andrássy úton – megnéztük az Avatar kiállítást

Az egykori Párisi Nagyáruház épületébe, az Andrássy Élményközpontba beköltöztek a kékbőrűek és Pandora világa. Körbejártuk az AVATAR: Discover Pandora kiállítást.

A blockbusterekhez kapcsolt szórakoztató parkok gazdagabb országokban már jó ideje léteznek és egyre menőbbek, ezek kisebb, olcsóbb és mobilabb verziói az utazó blockbuster kiállítások, ezek közül érkezett most egy Budapestre. A James Cameron gigabüdzséből készült és még gigantikusabb bevételekkel rendelkező Avatar című filmjének világa költözött be az Andrássy Élményközpontba.

Az AVATAR: Discover Pandora kiállításnak ez az első állomása Európában, és május 31-ig látogatható – mondta el Illés Gabriella, a kiállításnak helyt adó Andrássy Élményközpont megálmodója, a TulipánTündér produkció vezetője.

Az Avatar 2009-es megjelenésekor elsöpörte a mozikat: Cameron teljes világot talált ki saját élővilággal és fizikai törvényekkel, ez pedig, ötvözve a 3D-ben még lenyűgözőbb látvánnyal, nagyon működött, az Avatar máig a filmtörténet legtöbb nemzetközi bevételt hozott alkotása a maga 2,7 milliárd dollárjával, 2020-ban és 2021-ben pedig két újabb filmmel bővül franchise-zá a történet.

Az Avatar a Pandora bolygón játszódik, ami valójában nem is bolygó, hanem a Polyphemus bolygó ötödik holdja, és sajátos fizikai törvények vonatkoznak rá. Így például vannak lebegő hegységek, és szinte az összes Na’vi, növény és állat fluoreszkál a sötétben. Ezt a hatást igyekszik visszaadni a kiállítás is.

Amit így aztán sötétség és félhomály jellemez, ez leginkább a belépésnél hatásos, ahogy a kapu kinyitásakor sejtelmes füst árad ki a kiállítótérből. Sajnos a füstgépes trükköt a kiállítás többi részén nem használják, pedig nagyon sokat hozzátett a kezdeti wow-faktorhoz.

A kiállítás két szinte terül el, kissé meg is töri a hangulatot, amikor a rideg, fehér fényű előcsarnokon át emeletet váltunk: éles a kontraszt a benti sötétséghez képest. A kiállítótérben törekedtek az interaktivitásra, van érintőképernyős növényhatározó, amelyen érintésre összezáró növények láthatóak, de lehet zenélő növények, vagy pandorai hangszerek hangját is hallgatni a megfelelő gombok megnyomásával, a bátrabbak rovarokat simogathatnak és megszagolhatják Pandora legbüdösebb növényét is.

Legnagyobbrészt azonban inkább fotóalapanyag a kiállítás.

Na’vi család gyerekestől, valamint hatalmas növények és állatok a pandorai élővilágból hatlábú ragadozótól csápos-páncélos lovacskán át a film legemlékezetesebb jelenetéből ismerős banshee nevű sárkányokig. Ezek nem mozognak, vagy nem lehet velük interakcióba lépni, csak szépek, személyes kedvencem a fénylő, cuki hexapéd.

A Pandora felfedezését lehetővé tevő technológiáról és általában Pandoráról rengeteg olvasnivaló található mindenütt, ám az érdekes szövegek élvezhetőségét azért komolyan rontotta, hogy nem kell nyelvtannácinak lenni ahhoz, hogy találjunk javítanivalót a szövegekben.

Ezen kívül a kiállításon lehet Na’vi nyelvet tanulni, saját Na’vi avatart készíteni, kipróbálni, milyen az AMP páncélruha irányítása, és sárkányt is reptethetünk. Természetesen bolt is van, ahol avataros termékeket lehet venni, szerencsére nem annyira tolakodóan, hogy ne lehessen elterelni róla a gyerekek figyelmét.

A kiállításról további információk, valamint jegyek az Andrássy Élményközpont weboldalán érhetők el.