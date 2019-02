Isten is elfáradhat néha

Februárban is egész sok olyan produkció indul, amire érdemes odafigyelni. Az egyik legígéretesebb a Csodatevők (Miracle Workers) Steve Buscemivel és Daniel Radcliffe-fel, amiben a mennyországban kisebb gondok akadnak. Isten inkább a vendéglátásban bontogatná a szárnyait, a Földdel úgyis csak a gond van. Ha nem talál elég sorozatot a listában, nézze vissza az előző ajánlókat!

I Am the Night S01, TNT

Január 28.

Chris Pine és a Wonder Woman rendezőjének (Patty Jenkins) új sorozata csak azért kerülhetett a februári szedetünkbe, mert a múltkor kimaradt, és az HBO GO február 5-től adja le az első részt (azután hetente jön egy-egy). Az I Am the Night egy igaz történetet feldolgozó könyv, a One Day She’ll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel alapján készült, és szorosan kapcsolódik a híres Black Dahlia-gyilkossághoz, amikor egy fiatal nőt Los Angeles-ben holtan találtak, a gyilkos pedig valamiért elválasztotta Elizabeth Short felsőtestét a lábaitól. A feltételezett elkövetőt sosem kapták el, de az unokája próbálta összekötni a szálakat. A sorozatban a főhős (India Eisley) rájön, hogy örökbe fogadták, és igyekszik felderíteni a gyökereit, miközben rokoni szálak fűzhetik a gyanúsított orvoshoz.

Russian Doll S01, Netflix

Február 1.

A vígjátéksorozatot többek között Amy Poehler álmodta meg, és arról szól, hogy Nadia (Natasha Lyonne) képtelen elszakadni a neki rendezett buliról, folyton meghal. Újra és újra átéli az estét, igyekszik elkerülni a saját halálát, sikertelenül. A sors mindig megtalálja a módját, hogy valahogy eltegye láb alól a lányt, akinek halvány lila gőze sincs, hogy mi történik körülötte.

One Day At a Time S03, Netflix

Február 8.

A One Day At a Time igazi klasszikus, beleröhögős sitcom a legamerikaibb fajtából. Nem egy friss sorozatról van szó, hanem Norman Lear 1975 és 1984 között futó produkciójának remake-jéről. Az újat a Netflix hozta vissza, és olyan fontos társadalmi kérdésekkel akarnak foglalkozni, mint a bevándorlás, szexizmus, homofóbia vagy az Amerikában élő latin-amerikaiakat érő rasszizmus. A kubai-amerikai családról szóló sztoriban Justina Machado játssza a főszerepet.

PEN15 S01, Hulu

Február 8.

Az első, ami leginkább feltűnik az előzetes után, hogy a 13 éves lányok minitragédiáit körbejáró PEN15 egyik diákját miért egy láthatóan felnőtt (a szőke hajú Anna Konkle amúgy 24 éves) alakítja. Mondjuk volt már ilyennel dolgunk (lsd. Grease), de azért egyből kilóg a fogszabályzó az összképből. Ettől persze még lehet, hogy jó lesz a sorozat, és a már sokszor feldolgozott tiniproblémákat egy új megvilágításba helyezi.

Csodatevők (Miracle Workers) S01, TBS

Február 12.

A TBS produkciója hozzánk az HBO-n keresztül jut el (az HBO GO-n február 20-tól lehet nézni duplarésszel, aztán hetente érkeznek az epizódok). Az egész Csodatevőknek nagyon különös hangulata van a trailer alapján, ahogy komoly gond akad a mennyországban, és Isten (Steve Buscemi) inkább kosárra dob a Földdel, ahelyett, hogy megmentené. Még szerencse, hogy akadnak a felhők felett olyan lelkes munkások, mint Craig (Daniel Radcliffe), akik igyekeznek helyrehozni a kapuzárási pánikban rekedt Isten hanyagságait.

Weird City S01, YouTube Premium

Február 13.

Egyre nehezebb a dolga annak, aki nem akar lemaradni a legújabb sorozatokkal: a Netflix már rég nem elég, hogy lefedjen mindent, és a végtelenségig gyűjthetjük az előfizetéseinket. A YouTube egy ideje próbálkozik, és talán a Jordan Peele (Tűnj el!) Weird Cityje lehet az igazi áttörés, hogy itthon is igazán odafigyeljünk a YouTube saját tartalmaira. A furcsa, de szórakoztató sorozat a jövőbe, egy Weird nevű városba visz minket többek között Michael Cerával.

Dating Around S01, Netflix

Február 14.

Erről a realityről még nem jött ki előzetes, de a Verge is azt írja, hogy létezik, és a Netflix szintén beharangozta, úgyhogy ha minden igaz, Valentin-napon egy csomó első randit láthatunk majd, hogy szenvednek az alanyok.

The Umbrella Academy S01, Netlfix

Február 15.

Az Umbrella Academy egy képregényadaptáció olyan fiatalokról, akik különleges képességekkel rendelkeznek, és valami szigorú, talán kegyetlen pasas vette őket a szárnyai alá. Az előzetes alapján még szórakoztató dolog is kisülhet a sorozatból, bár a Netflix képregényes próbálkozásai után van okunk kételkedni.

Doom Patrol S01, DC Universe

Február 15.

A DC univerzumából érkezik a Doom Patrol, ami olyan szuperhősöket állít középre, akik kilógnak a sorból, és nem volt egyszerű számukra feldolgozni, hogy ez az élet járt nekik.

This Giant Beast That is the Global Economy S01, Prime Video

Február 22.

Az Amazon új dokumentumfilm-sorozata egy olyan kedvelt témával foglalkozik, mint a közgazdaságtan. Valahogy mégiscsak megpróbálják szexivé és lebilincselővé tenni a sorozatot az élen olyan nevekkel, mint Zach Galifianakis vagy Ed Helms, az állandó szereplő és házigazda pedig Kal Penn lesz, akit főleg a Kalandférgekből ismerhetünk.

