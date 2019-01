Négy év kihagyás után már tényleg csak párat kell aludni a True Detective-ig

Karácsony után egyből felébredt a tévé: annyi új sorozat kezdődik el januárban, hogy alig győzzük felsorolni. A legnagyobb dobás egyértelműen a True Detective, mindenki lélegzet-visszafojtva várja, hogy sikerül-e a készítőknek a második évadot elfelejtetni a rajongókkal. Az év első hónapjában tényleg nem unatkozhatunk, de az is biztos, hogy kimaradt egy-kettő produkció decemberről. Ott van például a Black Mirror: Bandersnatch, amire elég magabiztosan adtunk tíz pontot. További sorozatokért a korábbi listáinkat érdemes visszakeresni.

A Black Mirror a videójátékozás múltját mutatta meg a tévézés jövője helyett – ezért zseniális A Bandersnatch című interaktív film igazából egy játék, ami a fejünkbe ülteti a gondolatot, hogy lehetséges, hogy egy szimulációban élünk, és a valóságunk egy nagy hazugság.

Luther S05, BBC One

Január 1.

John Luther nyomozó január legelején tér vissza, hogy a sajátos, durva stílusával oldja meg a legsúlyosabb eseteket. Az ötödik évad négy részben hozza vissza Lutherrel együtt Idris Elbát, és újra feltűnik Alice Morgan szerepében Ruth Wilson is. Nálunk az HBO GO-n lehet követni a sorozatot, a részek elseje után naponta érkeznek.

A Series of Unfortunate Events S03, Netflix

Január 1.

Lemony Snicket, azaz Daniel Handler regényei alapján 2004-ben készült már egy film is Jim Carrey főszereplésével, a Netflix pedig 2017-ben mutatta be A balszerencse áradása című sorozat első évadát. Neil Patrick Harris tökéletes Olaf grófnak bizonyult, a színpadi háttere kiefjezetten jól áll a történetnek.

Megborulva (Crashing) S03, Channel 4

Január 3, az HBO GO-n január 21.

Pete Holmes írta magának a Megborulva című sorozatot egy felszarvazott stand-uposról, amiben ő is játssza a főszerepet. Miután Pete-et megcsalja a felesége, New Yorkban próbálkozik, hogy átgondolja az életét.

Gotham S05, Fox

Január 3.

A DC univerzumában játszódó sorozat már az ötödik évadnál tart. A Gotham elsősorban Batman egyik segítőjére, James Gordonra (Ben McKenzie) és a szuperhősre, Bruce Wayne-re (David Mazouz) koncentrál. Januárban az utolsó évad kezdődik a Gothamből.

Siker (Uspjeh / Succes), HBO

Január 6.

A Siker című horvát sorozatról annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a Senkiföldje Oscar-díjas rendezője, Danis Tanović jegyzi, és az Adria-régióban az HBO Europe első produkciójáról van szó. A főszereplőket egy rejtélyes gyilkosság köti össze, ezt bontják ki hat részen keresztül.

Future Man S02, Hulu

Január 11.

A Hulu sorozata, a Future Man még 2017-ben jött ki az első évaddal, és többek között Seth Rogen is ott van a producerek között. A főszerepet pedig az a Josh Hutcherson kapta meg, akit az Éhezők viadalában ismert meg a fél világ. Josh Futturman (Hutcherson) éppen a kedvenc játékával, a Biotic Warsszal játszott, amikor a virtuális világ két szereplője megjelenik, hogy magukkal vigyék egy párhuzamos univerzumba, hogy az igazi háborúval vegye fel a versenyt. Nem kisebb a cél, mint az emberiség megmentése.

Friends From College S02, Netflix

Január 11.

A Friends From College-tól az első évad alapján nem érdemes sokat várni, de egy gyorsan lepörgethető sitcom fogalmát kellően kimeríti. Egy főiskolai baráti társaságról szól a vígjáték sorozat, ahol mindenki összevissza kavar. A Friends From College-ban feltűnik Keegan-Michael Key és az Így jártam anyátokkalból Cobie Smulders.

The Informer S01, Amazon

Január 11.

A nagyon ígéretesen induló, de félúton megfáradt Altered Carbon Takeshi Kovacsa, Joel Kinnaman a Netflixet az Amazonra cserélte. Az Informerben olyan nevek tűnnek fel mellette, mint Rosamund Pike és Clive Owen. A sorozat középpontjában Pete Koslow (Joel Kinnaman) áll, aki nagy nehezen szabadult meg bűnöző múltjától, hogy beépített FBI-ügynök legyen egy lengyel drogszervezetnél. Éppen oda tér vissza, ahonnan mindenáron el akart menekülni.

True Detective S03, HBO

Január 13, az HBO GO-n január 14.

A True Detective nem véletlen hagyott ki majdnem négy évet a harmadik évad előtt. Az első zseniálisra sikerült Woody Harrelson és Matthew McConaughey párosával, de a folytatás már elbukott. Most ismét visszatérünk a vidéki Amerikába az Oscar-díjas Mahershala Alival, hogy a rejtélyes körülmények között eltűnt gyerekek ügye oldódjon meg.

Roswell, New Mexico S01, CW

Január 15.

A Roswell, New Mexico egy 1999-es sorozat rebootja, amiben Liz (Jeanine Mason) a beteg apjához megy haza a szülővárosába, és találkozik régi szerelmével is. A sorozatot a Vámpírnaplók és az Originals alkotói készítették, hasonló hangulatra lehet számítani.

Wayne S01, YouTube Premium

Január 16.

A YouTube egy ideje határozottan beszállt a tartalomgyártásba, a videótárából lehet kölcsönözni, és egyre több saját sorozattal is kijönnek. Ilyen volt a Karate kölyök utánlövése, a Cobra Kai, és most a Wayne is. Mark McKenna legjelentősebb szerepe eddig a Sing Streetben volt, és a Wayne elsőre hasonló atmoszférát teremt, mint a Netflix meglepetés-sorozata, az End of the F***ing World. Kívülállók fognak össze a világ ellen.

Grace and Frankie S05, Netflix

Január 18.

A meglehetősen pozitív visszhangot kapott sorozat már az ötödik évadnál tart. A Netflixnek két olyan nevet sikerült megszereznie, mint Jane Fonda és Lily Tomlin, akiket az hozott össze a férjeik egymásba szerettek, és úgy döntöttek, egybekelnek.

SMILF S02, Showtime

Január 20, az HBO GO-n január 21.

A SMILF a MILF-ből és a single-ből tevődik össze, azaz egy egyedülálló anyáról (Frankie Shaw) szól, aki nagyon fiatalon szült, és néha a gyerekes énje veszekedik az anyaival. Nem szigorúan vett drámai sorozatra kell gondolni, hanem egy végtelenül szórakoztató történetre. A nemzetközi bemutató után egy nappal, január 21-én az HBO GO-n lehet megnézni az új évad első részét.

Fekete hétfő (Black Monday) S01, Showtime

Január 20.

A Fekete hétfő arra a napra emlékezik, amikor 1987. október 19-én összeomlott a New York-i tőzsde. A sorozat kemény magja (Don Cheadle, Andrew Rannells és Regina Hall) a történet szerint megpróbál betenni a sznob Wall Streetnek. Az HBO GO-n kell majd a sorozatot keresni.

A bosszú csillaga (Tin Star) S02, Sky Atlantic

Január 24, az HBO GO-n január 25.

A Sky Atlantic sorozatát nálunk az HBO GO forgalmazza a második évadban is. Tim Roth karakterének két személyisége van: egyszer ő Jim Worth egy kanadai kisváros rendőrfőnöke, de a családja kénytelen előhívni a veszélyes és agresszív énjét, Jack Devlint, hogy megmentse őket.

Unbreakable Kimmy Schmidt S04, Netflix

Január 25.

Tina Fey és Robert Carlock sorozata eredetileg az NBC-n kezdte, majd hamar megvásárolta a jogokat a Netflix, és azóta is náluk fut. A szektából szökött Kimmy szerepét Ellie Kemper alakítja, aki úgy dönt, hogy New Yorkba költözik, hogy elölről kezdjen mindent. A pozitivitását pedig nem lehet letörni.

Válaszcsapás (Strike Back) S07, Cinemax

Január 25, az HBO GO-n január 26.

A sorozat egy év kihagyás után tér vissza. Klasszikus akció Chris Ryan regénye alapján, a szereplők most pedig Dél-Kelet Ázsiában keresnek egy atomfegyvert.

Kiemelt kép: HBO