Nehéz eldönteni, hogy Brad Pittnek vagy Leonardo DiCapriónak áll jobban a hippikorszak Tarantino új filmjében

Július végén mutatják be Quentin Tarantino utolsó előttinek ígért filmjét, a Volt egyszer egy Hollywoodot, melyhez most megérkeztek az első hivatalos fotók is.

Amit eddig tudni lehet a filmről, hogy 1969-ben, a hippikorszak és a Charles Manson-gyilkosságok idején játszódik (utóbbinak a film bemutatásakor lesz az ötvenedik évfordulója). Manson leghíresebb áldozata Roman Polanski filmrendező éppen közös gyermeküket váró felesége, Sharon Tate volt, őt Margot Robbie fogja alakítani. Tarantino azonban hangsúlyozta, hogy filmje nem kizárólag a Manson-gyilkosságokról, hanem leginkább a korszakról szól majd.

A most érkezett fotókon a hippikorszak ikonikus ruháiban feszítenek a film szereplői, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie és Al Pacino. A filmben szerepel majd mellettük Kurt Russell, Dakota Fanning, James Mardsen, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Luke Perry, Scoot McNairy, James Remar és a Burt Reynolds halála után szerepét átvévő Bruce Dern is.

See Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, and more in these exclusive images from director Quentin Tarantino’s upcoming film, Once Upon a Time . . . in Hollywood https://t.co/L8EBmKmGzs

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2019