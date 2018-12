Büszkén megyünk valamibe előre, aztán a nagy céltudatosságunk közepette ránk dől az egész rendszer

Egy szakítás inspirálta Petruska új dalát, a videoklipben pedig még Jakab Juli is feltűnik. Klippremier.

A nyolc év szóló pályafutás után nemrég zenekari felállásra váltó énekes-dalszerző, Petruska András eddig két albumot jelentetett meg, a harmadik pedig jövő márciusban érkezik. A lemezről eddig egy dalt, a Nincsen szavam címűt ismerhette meg a közönség, most pedig egy angol nyelvű szám, a Help Me Out Of Here érkezik, melynek a videoklipje a 24.hu-n látható először.

A dalt Petruska szakítása inspirálta, amely számára olyan volt, mintha atombombát dobott volna a saját életére: „a pusztító döntés végül meghozta számára a békét”. A dalszöveg azonban tágabb értelmezésre is lehetőséget ad: „Büszkén megyünk valamibe előre, anélkül, hogy körbenéznénk, aztán a nagy céltudatosságunk közepette elkezd szűkülni a tér, ránk dől az egész rendszer”– mondja erről Petruska András.

A dal videoklipjében feltűnik a VAN valam furcsa és megmagyarázhatatlan, a Saul fia és a Napszállta című filmekben is látott Jakab Juli, a rendező pedig Cibulya Nikol. Szerepelnek Petruska zenekarának tagjai is, azaz Borbély Tamás basszusgitáros, Egri Márton dobos és Temesvári Bence hegedűs.

A Help Me Out Of Here látható/hallható lesz A Dal 2019-ben is (három évvel ezelőtt Petruska ezen a versenyen a döntőig jutott), legközelebb pedig a Prága sörházban lép fel december 21-én, egyben ez lesz az utolsó fellépése is duó felállásban, Temesvári Bence társaságában.

Borítófotó: Láng Péter