Ismert emberek álltak a Katona József Színház társadalmi célú kezdeményezése mellé

Decemberben elindult a Katona József Színház és Republic Group közös kezdeményezése, a Katona Charity. Célja, hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a kultúrát, ezzel megteremtve a színházba járók új generációját. A program során a jeggyel rendelkezők felajánlhatják a helyüket a Katona nézőterén, és lehetőség nyílik a két egymástól teljesen különböző korosztály közös diskurzusára. Erre Máté Gábor, a Katona ügyvezető igazgatója hívja fel a figyelmet a bejelentő videósorozat első kisfilmjében:

A tavalyi Katona 360 – Tiéd a színpad! folytatásaként létrejövő projekthez csatlakozott a színház több népszerű színésze is, így Ónodi Eszter, Borbély Alexandra, Rujder Vivien és Tasnádi Bence is átad néhány jegyet a jelentkezők számra. Emellett a társadalmi célú kezdeményezéshez a kulturális szférában olyan népszerű személyiségek is csatlakoztak, mint Szentesi Éva, Odett, Schoblocher Barbi, Kemény Zsófi, Vitáris Iván, Herrer Sári és Bárthfalvy Sándor, Ott Anna, Stahl Barbi, és Nagy Kata.

Kiemelt kép: Szigetváry Zsolt / MTI