Attól, hogy megcsaltak, még sztárt csinálhatsz a válásodból

Decemberben nem jön óriási dobás a sorozatok világában, de mindegyik szolgáltató bebiztosítja az ünnepeket. Lesz könnyedebb folytatás a Gilmore Girls alkotójától, sci-fi a SyFy-tól és J.K. Simmons Képmása is folytatódik. Hónapról hónapra összegyűjtjük a sorozatokat, ha nem talál eleget az év végére, érdemes visszapörgetni a korábbi listákat.

A mexikói drogkartellek mélyére áshatunk Se a hosszú hétvégén, se az év utolsó hónapjában nem fogunk unatkozni, már ami a sorozatokat illeti. Sőt, Kevin Spacey nélkül jön a Kártyavár is.

Folklór (Folkore) S01, HBO

December 1.

Az HBO egyre több helyről hoz sorozatot a magyar piacra. A múlt hónapban is raktunk az ajánlónkba az HBO Asiától, most pedig egy horror, a Folklór indul december legelején. A sorozat hat országban, Indonéziában, Japánban, Szingapúrban, Thaiföldön, Malajziában és Dél-Koreában készült, minden terület a saját hagyományait, hiedelmeit építette be a történetbe. Az előzetes sem kíméli a nézőt.

Miss Sherlock S01, HBO

December 1.

A Folklór után még egy ázsiai produkció jön december elsején. A címből már sejthetjük, hogy Sherlock Holmes és Watson ihlették a női verziót, csak japán az egész. Az már önmagában szórakoztató, ahogy Sherlock megkapja a japán akcentust.

Berlini küldetés (Berlin Station) S03, Epix

December 2.

Klasszikus kémsorozatról van szó, amit többek között Magyarországon is forgattak, és az első két évadnál a Borgiákból ismert Larry J. Cohen írta a forgatókönyv egy részét. A történet Daniel Miller (Richard Armitage) körül forog, aki annak idején Berlinbe érkezett a CIA-hoz. Összeesküvés-elmélet tíz részben. Akit pedig még érdemes kiemelni, az Richard Jenkins, illetve hogy egy nappal később, december 3-án már meg lehet nézni a Berlini küldetés első részét az HBO GO-n, a többi hetente érkezik.

Nightflyers S01, Syfy

December 2.

A Nightflyers egy SyFy-sorozat, sci-fi. Ha azt mondjuk, hogy egy csapat űrhajós egy földönkívüli hajóra talál, akkor nem valószínű, hogy ezrek kedve jön meg a Nightflyershez, az viszont nagyon ígéretes, hogy a sorozat ötlete George R.R. Martin fejéből pattant ki. Plusz egy referenciának meg ott van az Expanse, amit rengetegen tartanak az utóbbi idők legjobb sci-fijének a SyFy-től. Az Expanse később felkerült a Netflixre, ez lehet a Nightflyers sorsa is.

The Marvelous Mrs. Maisel S02, Amazon

December 5.

Gilmore Girls (Szívek szállodája) és Amy Sherman-Palladino: nagyjából ennyit kell tudni a Marvelous Mrs. Maiselről (~ Csodálatos Mrs. Maisel). Hasonlóan szellemes sorozatra kell számítani az ’50-es évek Amerikájából, ahol egy elvileg sziporkázó mintafeleséget tesz lapátra a férje. Maiselnek (Rachel Brosnahan) bőven elég volt ennyi ahhoz, hogy kiálljon a színpadra, és standupot csináljon a zátonyra futott házasságából. A sorozat nagyon jó kritikákat kapott, két Golden Globe-ot, nyolc Emmy-díjat nyert, és már a második évadnál tart.

Képmás (Counterpart) S02, Starz

December 9.

Csak úgy, mint a Berlini küldetésnél, itt is másnap jön a premier az HBO GO-n. Egy sci-fibe ágyazott kémsorozat az egész J.K. Simmons főszereplésével, ráadásul az első évadot nagyon dicsértük. A Képmásban két párhuzamos világ létezik, de a titkos átjáró miatt az egyik más irányt vesz, és ez szüli a konfliktusokat. Az egyik világban unalmas bürokrata Howard Silk (J.K. Simmons) találkozik a másik énjével, aki gyakorlatilag az ellentettje.

Szia, én te vagyok egy párhuzamos világból! A Képmás című sci-fi/thriller sorozat első része számos érdekes kérdést vet fel, szerencsénkre a nagyszerű J. K. Simmons segít majd megválaszolni őket.

Trónok harca összefoglaló – Karakterek és Házak (Game of Thrones – Character Recap, House Recap), HBO

December 5.

Lassan megérkezik a Trónok harca befejező évada, de addig sem árt összefoglalni a korábbi hetet. Aki nem nézett minden rész után elemző videókat, és nem játszott a Crusader Kings Trónok harca modjával, az bajban lehet a folytatás előtt. Az HBO éppen ezért két visszatekintőt is összerakott: egyet a szereplőkről és egyet a házakról, ki kinek a kije. Rövid, 5-20 perces részekre kell gondolni a Lannisterekről, Starkokról és a többiekről.

Nailed it Holiday, Netflix

December 7.

Az egyik legjobb gasztrós reality egyértelműen a Nailed It, ahol nem látunk gyönyörű tortákat, viszont amatőrök bénáznak az Instagram-sütikkel. A végeredmény általában annyira siralmas, hogy ez az egyik műsorvezető kamuszagú francia akcentusát is feledteti valamennyire. December elején jön a karácsonyi kiadás.

Azért ennyire ronda sütiket az asztalra tenni már teljesítmény Elkészült a Nailed It! című műsor második évada, amiben végre nem az a lényeg, hogy sikerüljön a süti. Minél rondább, annál jobb. Legalábbis a nézőknek.

The Ranch S03, Netlfix

December 7.

Klasszikus belenevetős sitcom a Ranch Ashton Kutcherrel. Akinek bejön a műfaj, azok imádni fogják, akit meg halálra idegesít a röhögés, az keressen mást. Most következik a harmadik második fele.

Fuller House S04, Netflix

December 14.

A Fuller House a ’80-s évek végén, ’90-es évek elején futó sorozat folytatása, amiben az a csavar, hogy D.J. Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure) a megözvegyült anyuka Danny Tanner (Bob Saget) helyett. A San Francisco-i sorozatba azért Saget is visszatér. Ő a karaktere szerint amúgy Los Angeles-be ment talkshow-t vezetni.

Travelers S03, Netflix

December 14.

Az időutazós sorozat a halálra ítélt emberiséggel foglalkozik, hátha meg lehet még menteni a civilizációt. A jövőből visszarepült csapat igyekszik változtatni a történelmen, hogy sikerüljön a küldetés.

Marvel’s Runaways S02, Hulu

December 21.

Az egyik legkedvesebb meglepetés volt a Runaways című sorozat első évada a szuperhősös palettán. Az egymáshoz közel álló tinik csapata szétszéledt, de képességeik újra összehozták őket. Ráadásul kiderül, hogy a szüleik valami nagyon durva szekta tagjai, és egy egész csarnokot húztak fel a pincében, hogy ott viselkedjenek furán esténként.

