Matthew McConaughey mitikus halat üldöz a Karib-tengeren

A Vihar előtt januárban kerül a mozikba, itt a plakátja.

Matthew McConaughey-ről épp nemrég derült ki, hogy húsz éve ő is pályázott a Titanic főszerepére, de nagy bánatára nem őt, hanem Leonardo DiCapriót választották. Úgy tűnik, most kárpótlásként tengerre szállhat a Vihar előtt című thrillerben. Ugyan ez nem legendás, jéghegynek szaladt óceánjáró, csak egy kis halászhajó, ami turistákat szállít horgászni, de itt legalább ő a főnök, és még akár túl is élheti. McConaughey rejtélyes hajóskapitányt alakít, akit egy kis karib-tengeri szigeten utolér a múltja, és azon kapja magát, hogy fenekestül felfordult az élete. A problémák ott kezdődnek, amikor ex-felesége felbukkan, és arra kéri, hogy ölje meg a gazdag üzletembert, akiért elhagyta annak idején. A femme fatale-t ezúttal a szőke Anne Hathaway alakítja, a thrillert pedig az Oscar-díjas Steven Knight írta és rendezte. Az előzetest ide kattintva nézheti meg, itt pedig a friss magyar plakát: