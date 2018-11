Egy bedöglött tengeralattjárón dekkol, rohamosan fogy az oxigén, mit tesz?

Ez volt a kérdés 2000-ben a Kursk tengeralattjáró legénységének is. Erről készült most film.

Thomas Vinterberg jó szokásához méltóan ismét egy napsugarasan pozitív történetbe vágja a fejszéjét. Ja, mégsem: a közelmúlt történelmének egyik legnyomasztóbb esetéről készít filmet, a Kursk nevű tengeralattjáróról, amely 2000-ben egy gyakorlat során sérült meg és süllyedt el. Huszonhárom túlélővel a fedélzetén ült a Barents-tenger fenekén, és még annál is mélyebben a slamasztikában, a mentőakcióról dönteni képes fejesek ugyanis politikai csatározásokra pazarolták a drága időt, miközben a levegő rohamosan fogyott a Kurskon. A Kursk című filmhez, amit komoly sztárparádéval – Colin Firth, Léa Seydoux, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow – nálunk jövő januárban mutatnak majd be, most magyar nyelvű trailer érkezett, mutatjuk.

Kiemelt kép: Big Bang Media