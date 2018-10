Újabb sztár tűnik fel a Bosszúállók 4-ben

Katherine Langford is szerepelni fog a Végtelen háború eseményeit követő Bosszúállók 4-ben, a The Wrap értesülései szerint. Arról, hogy a Tizenhárom okom volt című, Netflixes sorozat főszereplője kit fog alakítani, egyelőre semmit sem lehet tudni, csak annyit, hogy jeleneteit már leforgatták. A Russo testvérek által rendezett folytatás körül elég nagy a titkolózás, de már most nagy a felhajtás körülötte. Annyit azért bejelentettek, hogy véget ért az utóforgatás.

A több mint 2 milliárd dolláros bevételt hozó Végtelen háború minden idők legsikeresebb szuperhősfilmje lett, így szinte borítékolható, hogy a jövő év egyik legnagyobb dobása lesz a folytatás is.

A Bosszúállók 4. 2019. április 25-én debütál a magyar mozikban.

Kiemelt kép: MARVEL STUDIOS / COLLECTION CHRISTOPHEL