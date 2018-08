A Buckhingham-palota őrei csodálatos módon emlékeztek meg Aretha Franklinről

Óriási turistalátványosság Londonban, amikor a Buckingham-palotában őrségváltás van. A pénteki igazán különlegesre és szívbemarkolóra sikeredett. Az őrök Aretha Franklin legendás dalát, a Respectet játszották el:

This make me proud to be British! Respect. pic.twitter.com/vIyAC5h7Oq

— James Corden (@JKCorden) August 31, 2018