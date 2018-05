A Szikla műlábbal is kíméletlenül lezúz mindenkit

Miközben megmászik egy lángoló felhőkarcolót. Csak a szokásos.

Dwayne A Szikla Johnson nem bízza a véletlenre következő filmje sikerét: a saját produkciós cégével, a Seven Bucks Productionsszel tető alá hozott Felhőkarcoló egyszerre hajt fejet a Die Hard, a Pokoli torony és A szökevény előtt. Nem én mondom: Johnson maga posztolta ki a film új trailerét ezzel a szöveggel. A maratoni hosszúságú, három perces előzetes túl sokat nem bíz sem a képzeletre, sem a tulajdonképpeni filmre, annyi mindent megmutat, de hát egy tipikus, tökösséggel, tesztoszteronnal, érzelmes apafigura Sziklával, robbanásokkal és nyaktörő akciókkal teli Dwayne Johnson-filmnél ez mindegy is. Így is, úgy is árad majd rá a nép, Johnsonékhoz meg a pénz, amire szüksége is lesz, mert, mint a film teasere kapcsán poénkodott, ez a film olyan kemény volt, hogy a forgatás végén piára, nyaralásra és terápiára egyszerre vágyott. A Felhőkarcoló július 12-én nyit a magyar mozikban.

Kiemelt kép: Seven Bucks Productions