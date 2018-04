Obamát bírálja, Trumppal jópofizik a Twitteren Kanye West

Alig tért vissza a közösségi médiába, máris nagyokat posztolt a rapper.

Hosszú kihagyás után Kanye West a hétvégén visszatért a Twitterre, és azóta csak úgy szórja a nagyobbnál nagyobb felzúdulást keltő posztokat. Az első ilyen volt az, amellyel a 2024-es elnökválasztáson lehetséges indulására utalt, aztán jött az, amelyben Donald Trumpot a testvérének nevezte, mára pedig egy olyannal jelentkezett, amelyben Barack Obama elnökségét kritizálja.

Obama was in office for eight years and nothing in Chicago changed. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Obama nyolc évig volt hivatalban és semmi sem változott Chicagóban

– írja a 40 éves rapper.

Egy másik posztban úgy fogalmaz, majd ő és rapperkollégája, Chance építenek új otthonokat a városban:

Claudio will be awesome when me and Chance build new homes in Chicago — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Obama bírálásánál csak Trump méltatása és az elnökkel üzengetése ejtheti jobban ámulatba West követőit: a fent említett testvérezős posztjából is olyan üzenetváltás kerekedett, hogy az olvasók közül sokan csak pisloghattak. Előbb az ugyancsak Twitter-megszállott Trump köszönte meg a rappernek, hogy az letesózta:

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Köszönöm Kanye, nagyon cool!

A fentinek West pedig annyira megörült, hogy még egy képet is közzétett az elnök válaszáról:

Kiemelt kép: Getty Images/Drew Angerer