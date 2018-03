A rég eltűnt kőbányai szőlőskertekre emlékeztet a főváros utolsó csősztornya

A Gellérthegynél mindössze néhány méterrel alacsonyabban fekvő Óhegy és környékének adottságaira már az Árpád-kor végén felfigyeltek, hiszen a tengeröböl helyén megszületett terület mészkő- és agyagrétegeinek kitermelése már ekkor megkezdődött, a városhatárokon akkor még messze kívül eső területeken azonban a XVII. században vált igazán intenzívvé a mai kerület nevét adó kőbányák, illetve téglagyárak feltűnése.

Ezek az elfeledett első magyar vasútvonal segítségével a város szívébe szállított kövek és téglák segítették a reformkori Pest, illetve a Buda és Pest 1873-as egyesülésével Budapestté vált nagyváros megszületését, így a Magyar Tudományos Akadémia, a Széchényi Lánchíd, vagy épp az Operaház megszületését.

A bányák velejárójaként megszületett, egy szempillantás alatt feleslegessé vált pincék és alagútrendszerek sem maradtak üresen, hiszen a járatokat a borászok és sörfőzők foglalták el – a jókora szőlőskertek már a török hódoltság idején feltűntek, további közel három évszázadot kellett azonban várni arra, hogy a karsztvizek felfedezése után megjelenjen a Kőbányai Serfőző Társaság, melynek utódja, a Dreher Sörgyárak Zrt. szíve ma is a százhatvanöt évvel ezelőtt megvásárolt területen, sőt, részben a XIX. század utolsó harmadában született épületekben működik.

A terület szőlői mára azonban rég eltűntek, nevükre pedig már csak néhány kőbányai utcanév – így a Kéknyelű, a Szőlőhegy, vagy épp a Vörösdinka – emlékeztet. Mindennek oka az európai szőlőkultúra kétharmadát elpusztító, az Amerikából érkező szőlőgyökértetű által okozott fioxérajárvány, mely Magyarországra 1875-ben érkezett meg, húsz év alatt elsöpörve a kötött talajú ültetvények közel kilencven százalékát, így a budai Orbánhegyen, a kőbányai Óhegyen, valamint a szomszédos Újhegyen lévő szőlőket is.

Mindezek fényében meglepő tény, hogy több mint százhúsz évvel a történtek után a pesti oldal legmagasabb, a Gellérthegynél alig néhány méterrel alacsonyabban fekvő pontján, az Óhegyen még mindig áll egy olyan épület, ami a rég letűnt korra emlékeztet:

a jókora kertek őrzésére 1844-ben megszületett Csősztorony.

A Grosser Pesther Steinbrucher Weingarten, azaz a nagy pesti kőbányai szőlőskert virágkorát jelentő 1840-es években már halaszthatatlanná vált egy őrség megszervezése, hiszen az akár évi harmincezer akó – azaz egy-másfél millió liter – bort adó területen a legtöbb szőlőszemének kellett túlélnie a szüretig tartó hosszú hónapokat, a tolvajok feltűnése pedig jócskán csökkentette a begyűjthető mennyiséget. Pest város Magisztrátusa százhetvenöt évvel ezelőtt, 1843-ban tehát pályázatot tett közzé, melyben egy csősztorony, illetve egy őrház megtervezésére hívták az építészeket.

A beadott munkák közül végül a tornyot a csőszházat egybeépíteni kívánó Zofahl Lőrinc terve bizonyult a legjobbnak, munkáját azonban a következő évben azt kivitelező Brein Ferenc teljesen átformálta. Az így megszülető, gótikus jegyeket magán viselő romantikus épület meglovagolta az akkor népszerű stílust, és egy szempillantás alatt a környék legfontosabb viszonypontjává vált.

Az oromzatos nyeregtetővel rendelkező, téglalap alapú őrházhoz tapasztott négyszög alaprajzú toronyépületből a csőszöket vezető mezei kapitány egy külső, kovácsoltvas korláttal biztonságossá tett csigalépcsőn kapaszkodhatott fel az emeleti szobába, melyet egy fafaragásokkal díszített ajtó zárt el a lépcsőktől. Ebben a teremben ülésezett egykor a szőlőbirtokosok választmánya, a puskát hordó csősz pedig egy alagsori lakásban húzta meg magát.

Illemhelyet azonban nem terveztek az 1844 októberében átadott épülethez: a hibát három évvel később köszörülték ki, ugyanekkor pedig “a nagyobb rend kedvéért” egy harangot is felállították a területen. – írja az MNO.

Zofahl Lőrinc és Brein Ferenc

A csősztornyot sokáig Zofahl munkjának tartották, noha az általa szignózott, máig fennmaradt terv számos részletében egyáltalán nem mutat egyezést a ma is látható épüetével. Ez a korban egyáltalán nem volt szokatlan – hasonló változás történt Ybl Miklós első pesti bérházánál, a griffekkel őrzött Múzeum körúti Unger-ház esetében is. Brein rajzai egyáltalán nem maradtak fenn, de ez nem is tűnt fontosnak, hiszen ő nem építészként, hanem kivitelezőként és építőként tevékenykedett. A torony kamarai engedélyezési tervét, iletve költségvetését egyébként nem Zofahl, hanem Diescher József szignálta, valószínűleg azért, mert Brein ilyen joggal nem rendelkezett, annak ellenére, hogy az épület sorsa már teljességgel az ő kezében volt. A gyanút erősíti, hogy 1850-ben, német nyelvű mesterfelvételi kérelmének leadásakor a csősztorony leírásánál azt állította: annak terveit és költségvetését is ő készítette.

Na de lássuk, mit tudunk Zofahlról és Breinről!

Zofahl Lőrinc (1791-1863) a reformkori Pest építészetének egyik legfontosabb alakja volt: 1830 után tucatnyi polgárházat tervezett, így az 1833-ban a József Nádor tér és a Harmincad utca találkozásánál álló Muráthy-Teleki-palotát (itt született a miniszterelnöki széket kétszer is elfoglaló gróf Teleki Pál), a Váci utca 59. alatti Rottenbiller-házat (1837), a Fiumei úti Sírkert kápolnáját, valamint az egykor a pesti zsidóság központjának számító, a Király utca és Károly körút találkozásánál állt Orczy-ház átépítését is ő végezte.

Pesti munkái legtöbbjénél Brein Ferenc (1817-1879) végezte el az építőmesteri feladatokat, így irányítása mellett valósultak meg a tervek. A módos családból származó Brein azonban saját jogán is fontos építésszé vált – a pesti rajziskolában csiszolódott, a mesterré váláshoz nélkülözhetetlen céhes vizsgát sorra beadott kérelmekkel, a vizsgarajz elkészítését pedig gyengénlátását bizonyító orvosi igazolásokkal elkerülni kívánó fiú 1841-től a ma Pozsonyhoz tartozó, 1841-1844 közt Franz Beer tervei szerint átalakított oroszvári Zichy-Ferraris-kastély munkavezetőjeként tevékenykedett, majd Pesten próbált szerencsét.

Legszebb művei közt említhetjük jelen cikkünk témáját, a kőbányai Csősztornyot (1844), a mára már erősen átalakított és leromlott állapotú svábhegyi Frivaldszky-Mauthner-Pálffy-villát (1845), valamint a Király és Csányi utcák találkozásánál álló, gótikus elemek egész sorát felvonultató Pekáry-házat (1847-1849), Pest első háromemeletes házát, melynek harmadik emeletén lévő erkélyes lakásában lakott egy ideig Krúdy Gyula.

A Bach-korszak után Brein Székesfehérváron folytatta pályáját, építészi és kivitelezői munkáját pedig ma is számos fővárosi, illetve székesfehérvári épületen láthatjuk viszont. 1854-ben végül felmentették a mestervizsga alól, majd felvették a céhbe.

A lipót- és terézvárosi házakat tulajdonló, kőbányai kőfejtőt és téglaégetőt is tulajdonló tervező a következő évben azonban hirtelen csődbe ment, élete utolsó két évtizedében pedig egyre többet kellett nélkülöznie. Hatvankét éves korában, vagyontalanul hunyt el Székesfehérváron.