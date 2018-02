Meghalt Lewis Gilbert

Az 1920-ban Londonban született Gilbert pályafutását gyermekszínészként kezdte, mielőtt elkezdett volna háborús filmeket készíteni.

A 007-es ügynökről készül első filmjét, a Csak kétszer élsz címűt 1967-ben forgatta, majd ő rendezte 1977-ben A kém, aki szeretett engem és 1979-ben a Moonraker – Holdkelte című filmeket is.

Fia, John Gilbert a BBC-nek elmondta, hogy édesapja pénteken hunyt el Monacóban, ahol 1975 óta élt. Demenciában szenvedett már egy évtizede, és álmában érte a halál – tette hozzá.

– fogalmazott.

British director, producer and screenwriter Lewis Gilbert has passed away at the age of 97. Gilbert directed three Bond films; YOU ONLY LIVE TWICE (1967), THE SPY WHO LOVED ME (1977) and MOONRAKER (1979). Our thoughts are with his family at this sad time. pic.twitter.com/FtfipGrx58

— James Bond (@007) February 27, 2018