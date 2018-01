Mindenki rapper akar lenni, de inkább szerezz egy kurva melót!

Ha valaki egy kicsit is követi a külföldi zeneipar híreit vagy a bulvárt, szinte biztos, hogy nem kerülte el a figyelmét Cardi B neve, aki októberben raptörténelmet írt. Majdnem 20 év telt azóta, hogy Lauryn Hillnek 1998-ban sikerült női rapperként megszereznie a Billboard listáján az első helyet, az Instagramon felfutott, bronxi Cardi B viszont messze túlszárnyalhatja a 90-es évek női hiphop sikereit, vagy akár népszerűbb lehet, mint Nicki Minaj. Sztriptízesként kezdte, pár év alatt pedig megcsinálta, hogy keményvonalas, szabad szájú és feminista, fekete rapperként uralja a YouTube-ot a listákkal együtt. Az alulreprezentált női hiphop úttörője azt üzeni a rajongóinak, hogy ha neki sikerült, akkor bárkinek összejöhet.

A június végén kiadott Bodak Yellow-t már több mint 411 millióan nézték meg YouTube-on, szeptemberre már Cardi B-től volt hangos a sajtó, és ez azóta sem változott, december elején Migosszal, Nicki Minaj-zsal csinált közös klipet, januárban Bruno Marsszal dolgozott együtt. A szakmai sikerein túl pedig a bulvár hetek óta ízekre szedi a magánéletét, ugyanis karácsony előtt a barátjáról, Offsetről (a Migos egyik tagja) előkerült egy felvétel, miszerint megcsalta Cardi B-t. Nem olyan régen a rapper röviden reagált a hírre:

ez a szar bárkivel megtörténhet.

A Billboard toplista, vagy a médiafigyelem még korántsem garancia, hogy Cardi B-re évek múlva is emlékezni fogunk, de rég nem látott a szakma és a közönség ilyen gyors csúcstámadást.

A Bronxi Shore királynője

Cardi B eredeti neve Belcalis Almanzar, trinidadi anyától, dominikai apától született, igazi New York-i, erős akcentussal. A rapper nehéz körülmények között nőtt fel, majd egy élelmiszerboltban dolgozott eladóként. Mikor kirúgták, fogalma sem volt, hogy mihez kezdjen képzettség nélkül, de ekkor volt főnöke javasolta, hogy elég csinos ahhoz, hogy a szemközti sztriptízklubban dolgozzon, boldogan be is ajánlotta. Cardi B nem volt büszke az új állására, azt viszont élvezte, hogy órák alatt megkereste egy heti fizetését. Egy két évvel ezelőtti interjúban részletesen elmesélte a Complexnek, hogy hogy került a vetkőzés közelébe, hogyan lökte le a lépcsőn az anyja, mikor megtudta, honnan jön a pénz, és hogy hogyan lett az öltáncból Instagram-karrier.

Mindenkinek dolgoznia kell, de komolyan. Nem árulhat mindenki drogot, nem lehet mindenkiből sztriptíztáncos. Szerezz melót, szerezz egy kurva melót! Valakinek ezt is meg kell mondania. Mindenki rapper akar lenni, de szarj az álmaidra, dolgozz!

– mondta az interjúban, amiben arról is beszélt, hogy bár gyerekként művészkarrierről álmodott, zenélni akart, de a számlák közbeszóltak.

Általában nem úgy lesz az emberből influencer, hogy jó előre kitalálja, hogy milliós követőtábort akar, de Cardi B-vel éppen ez történt, az Instagram csinált belőle sztárt annak ellenére, hogy konkrétan attól tartott, hogy vastag combok és óriási fenék nélkül mindez lehetetlen küldetés a Nicki Minajok és Kim Kardashianok között. Aztán végül elég volt, hogy önmagát adta, lazán beszélt a szexről és a férfiakról, vagy arról, hogy ő nem lesz otthonülő háziasszony. A tipikus női princípiumokat elfelejti, és büszkén használja a pasikat az interjúkban az interneten és a dalszövegeiben. Az őszinteségével és szexuálisan szabad szemléletével áll a feministák mögé, kifordítva a megszokott női szerepeket.

Utálom, amikor kihasználok egy srácot meg minden, aztán elkezdenek érezni valamit, mondhatok nekik bármit, kedvelnek. Mondhatom, hogy „nézd, egy picsa vagyok, nem főzök, nem takarítok, higgy nekem, nem akarod, hogy én legyek a gyerekeid anyja. Nem bírom az anyósokat, és nem kell az anyámmal sem találkoznod.”

– mondja a Sauce Boyz című szám intrójában.

Már milliók rajongtak érte az oldalán, mikor jött az igazi áttörés, a Love & Hip Hop (Szerelem és hiphop) című trash reality hozta meg a sikert. A valóságshow-t egy Jersey Shore-nak vagy éppen az angliai változatban a Geordie Shore-nak kell elképzelni csak éppen feltörekvő rapperekkel. Nem menő zenészekről van szó, hanem olyan, főleg fekete arcokról, akik egyelőre csak a hiphop felszínét kapargatják, vagy azt se. Cardi B a hatodik évadban tűnt fel, nem sokkal később abbahagyta a vetkőzést, és készült a rapkarrierre, mindezt úgy, hogy egy hangyányit sem vesztett a személyiségéből, habozás nélkül csinált Mónika show-t egy-egy adásból, ha úgy érezte azért ítélkeznek fölötte, mert sztripper volt. Őt nem lehet ennyivel elintézni.

Cardi B visszahozhatja a női rap aranykorát

A Buzzfeed a Bodak Yellow első helye után egy hosszú, elemző cikket írt az amerikai slágerlistának megfelelő Billboard Hot 100-ról. Ebből kiderült, hogy 1958 óta a cikk megjelenéséig 1067 listavezető szám volt, ebből pedig 75-nél is kevesebb a hiphop. Hogy legyen viszonyítási alapunk, Jay-Z kétszer került a lista elejére, a Heartbreakerrel (1999), Mariah Carey-vel közösen és az Empire State of Minddal 2009-ben Alicia Keys-szel. Kanye Westnek szintén kétszer jött össze a Gold Diggerrel (2005) és a Strongerrel (2007). Se Missy Elliottnak, se Nicki Minajnak nem volt No. 1 slágere még soha.

1998-ban első női rapperként Lauryn Hill vezette a listát a Doo-Woppal, azóta csak Iggy Azaleának sikerült a női MC-k közül Fancyvel a lista élén végeznie, de ez egyáltalán nem akkora durranás, mint Cardi B sikere, sőt, nem véletlenül hagytuk ki először, és neveztük meg a Bodak Yellow rapperét a másodiknak Lauryn Hill után. Nem (csak) az az oka, hogy Iggy fehér és ausztrál, sokkal inkább azért sántít a hiphop-megítélése, mert közelebb áll a zenéje a pophoz. Az énekes/rapper akkor óriási netharcot is vívott Azealia Banksszel is, aki felrótta neki, hogy nincs meg a kulturális háttere a stílushoz, illetve nem rappelhet szenvedés és küzdés nélkül. Sway Calloway pedig úgy fogalmazott a Jezebel Iggy Azaleával foglalkozó cikkében, hogy

azok az emberek, akiknek semmi közük a [fekete] kultúrához, besétálhatnak, learathatják a babérokat és megúszhatják.

– és nyugodtan ideképzelhetjük Macklemore nevét is, aki szinte lehetetlen gyorsasággal kapott két Billboard első helyet a lemezeladásai után ahhoz képest, hogy mennyire kevés fekete rapper jutott hasonló pozícióba.

Azt, hogy mennyire feszül egymásnak a fekete és fehér rapperek tábora abból is érezni, hogy mikor a Forbes 2014-ben lehozott egy Iggy Azaleáról szóló cikket azzal a címmel, hogy A hiphopot egy fehér, szőke, ausztráliai nő irányítja (Hip Hop Is Run By a White, Blonde, Australian Women), akkora felháborodással találták szembe magukat, hogy finomítani kellett a soron. A többség nem tudta elviselni a gondolatot, hogy egy fehér nő diktálja a hiphopot, arról nem is beszélve, hogy Iggy egy poprapper.

Cardi B-vel szemben viszont nincsenek az előzőekhez hasonló kételyek, az meg csak a hab a tortán, hogy magát Taylor Swiftet utasította maga mögé a Billboardon. Swift pedig a Cardi B-féle szókimondás ellenpólusa, az ő beszólogató, Reputation című albumát maximum elemezgetni tudjuk, amíg a bronxi stílus a szemedbe mondja, ha valami problémája van. Cardi B még nem annyira popos, mint a hasonlatként gyakran felmerülő Nicki Minaj, de szüksége lesz a mainstreamre, ha fenn akar maradni, benne van a levegőben, hogy a 90-es évek után végre egyszerre több fekete rappernő üljön a trónon.

A 80-as, 90-es évek jelentették eddig a nőknek az aranykort a hiphopban, amikor nem csak egy-két együttes vagy szóló rappert tudtunk felsorolni. Miután MC Lyte 1988-ban kiadta az első női rapalbumot, ott volt a Salt-N-Pepa, Lauryn Hill vagy a hiphopot filmes szerepekre cserélő Queen Latifah. A 2000-es évek elején Missy Elliott még szárnyalt ugyan, de utána elfogytak a női MC-k, és később jött ugyan Nicky Minaj és a Sri Lanka-i származású brit rapper, M.I.A., a hiphopot gyakorlatilag átvették a férfiak.

Nicki Minaj azóta is hasít, de ráfért a műfajra, hogy érkezzen egy hasonló, új karakter. A szakma sosem látott ilyen gyors felfutás a Spotify-on vagy éppen az Apple Musicon, mint ahogy Cardi B népszerűvé vált. Nicki Minaj annak idején, még 2014-ben volt legközelebb az első helyhez, de akkor éppen Taylor Swift Shake It Off-ja rántotta vissza, most pedig fordult a kocka. Cardi B szinte a semmiből jött: 2015-óta gyűjtögeti a követőit, a zenei karrierjét viszont csak az elmúlt fél évben sikerült berobbantania, és még az is lehet, hogy lassan, de biztosan változást hozhat a hiphop női vonalában. Egyelőre siralmas a helyzet, nagyjából ott tart a női rapperek szerződtetése, ahol Rick Ross (Maybach Music Group) véleménye, azaz alig van olyan kiadó, ahol legalább kettőt képviselnek.

Tudod, sosem tettem [nem szerződtettem nőt], mindig úgy voltam vele, hogy ott kötök ki, hogy megdugok egy női rappert, és az üzletet is elbaszom. Őszinte leszek, nagyon jól néznek ki, olyan sokat költenék egy fotózásra, hogy meg kell fektetnem [a lányt] egy párszor.

– mondta egy júliusi interjúban.

Cardi B otthagyta a valóságshow-t, sztriptíztáncosnak sem megy vissza, de ha így halad, akkor ő lesz az új Nicki Minaj, csak a lufifenék nélkül. Nagyot dobhat a női rap jövőjén, visszahozhatja a 90-es évek arányait, és learathatja a babérokat, ráadásul a Forbes sem véletlenül válogatta be az év meghatározó hiphop-arcai közé. Könnyen lehet, hogy Cardi B történetében még csak ez a kezdet.

