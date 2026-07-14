Öt percig tartotta a lábánál fogva férjét az a szerb nő, aki a péntek reggeli Ryanair–Malta Air-üzemeltetésű, Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton utazott, melynek ablaka betört, és az így keletkező nyomásváltozás gyakorlatilag beszippantotta az ablak mellett ülő, 61 éves utast – osztott meg részleteket a súlyos incidensről a Daily Mail.

Mint arról már pénteken beszámoltunk, a férfi beszorult az ablaknyílásba, miközben a feje kilógott a betört ablakon.

„Arra gondoltam: ha meghalunk, akkor együtt halunk meg”

Az utasok elmondása szerint nem sokkal a felszállás után hatalmas robbanásszerű hangot hallottak. Mint később kiderült, a repülő egyik ablaka tört be. Néhány pillanattal később az ablak mellett ülő szerbiai Ljubiša Karovićot a hirtelen kialakuló légáramlat részben kiszippantotta a nyíláson keresztül, életveszélyes helyzetbe sodorva a férfit.

Felesége, Svetlana Grković gyorsan reagált: körülbelül öt percen keresztül tartotta a lábánál fogva, míg más utasok is odasiettek segíteni, és közösen visszahúzták a kabinba. Eközben automatikusan lehullottak az oxigénmaszkok.

Azonnal reagáltam, és megragadtam a lábait. Arra gondoltam: ha meghalunk, akkor együtt halunk meg. Borzalmas volt

– mondta a feleség.

Pánik a fedélzeten

A fedélzeten közben pánik tört ki: egyes utasok kétségbeestek, mások azonnal a nő és párja segítségére siettek.

Ljubiša Karovićot – aki egyébként görögországi apartmanok eladásával és kiadásával foglalkozik – jelenleg is kórházban ápolják. Sérülései miatt egyelőre nem tud beszélni, súlyos sokkos állapotban van, kezén komoly sérülések, testén pedig több égési és horzsolásos sérülés is található. Felesége szerint a férfi az incidens közben többször elvesztette az eszméletét, és nagyon kevésre emlékszik a történtekből.

Egy másik szemtanú a görög ERT közszolgálati televíziónak azt mondta, hogy a férfi „feje és vállai kilógtak a betört ablakon”.

Az utasok attól féltek, hogy nem élik túl a balesetet, miközben a sérült repülőgép még körülbelül 30 percig repült a kényszerleszállás előtt.

Azt hittük, zuhanunk. Már rajtunk voltak az oxigénmaszkok, és nem tudtuk, túléljük-e

– emlékezett vissza az egyik utas.

A nyilvánosan elérhető repülési adatok szerint a gép 1 óra 14 perccel a felszállás után érkezett vissza Thesszalonikibe.

A fedélzeten utazó egyik várandós nőt szintén kórházba szállították. A helyi sajtó szerint jó állapotban van, és azóta már el is hagyta a kórházat.

Az esetről még aznap hosszabban is írtunk, szakértőt megszólaltatva, aki szerint sokkal komolyabb baj lehetett volna, ha utazómagasságban történik a baleset.