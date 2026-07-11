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Nagyvilág

Elképesztő ufóvideókat hozott nyilvánosságra a Pentagon, csak találgatni lehet, miket látunk

PENTAGON
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 11. 14:17
PENTAGON

A Pentagon pénteken új, az ufókkal, más néven azonosítatlan repülő tárgyakkal kapcsolatos dokumentumokat hozott nyilvánosságra, köztük egy katonai pilóta jelentését, aki azt mondta, hogy egy rejtélyes tárgy

nem hasonlít semmihez, amit 28 évnyi szolgálat alatt láttam.

A nyilvánosságra hozott dokumentum összesen 40 fájlt tartalmaz – 14 dokumentumot, 19 videót, négy hangfájlt és három képet. A fájlok különböző ügynökségektől származnak: a Pentagontól, a NASA-tól, a CIA-tól, az FBI-tól és az Energiaügyi Minisztériumtól.

Egy különösen furcsa eset

Az egyik incidens 2020-ban történt az Atlanti-óceán felett. A dokumentumok között egy olyan tárgy felvétele is szerepel, amely „sötétebb, bordó színű volt, körülbelül 3,6-4,5 méter magas” – áll a haditengerészet szerkesztett jelentésében.

Szerkezetileg egy nagy, némileg deformált ballonnak tűnt, de ezt nem tudták ellenőrizni, amikor elhaladtak mellette.

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