Elképesztő ufóvideókat hozott nyilvánosságra a Pentagon, csak találgatni lehet, miket látunk

A Pentagon pénteken új, az ufókkal, más néven azonosítatlan repülő tárgyakkal kapcsolatos dokumentumokat hozott nyilvánosságra, köztük egy katonai pilóta jelentését, aki azt mondta, hogy egy rejtélyes tárgy

nem hasonlít semmihez, amit 28 évnyi szolgálat alatt láttam.

A nyilvánosságra hozott dokumentum összesen 40 fájlt tartalmaz – 14 dokumentumot, 19 videót, négy hangfájlt és három képet. A fájlok különböző ügynökségektől származnak: a Pentagontól, a NASA-tól, a CIA-tól, az FBI-tól és az Energiaügyi Minisztériumtól.

Egy különösen furcsa eset

Az egyik incidens 2020-ban történt az Atlanti-óceán felett. A dokumentumok között egy olyan tárgy felvétele is szerepel, amely „sötétebb, bordó színű volt, körülbelül 3,6-4,5 méter magas” – áll a haditengerészet szerkesztett jelentésében.

Szerkezetileg egy nagy, némileg deformált ballonnak tűnt, de ezt nem tudták ellenőrizni, amikor elhaladtak mellette.

BREAKING: The Pentagon has released a fourth batch of UFO documents and videos, including what officials describe as the clearest footage yet—showing a large two-tiered object captured by an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2020. pic.twitter.com/LHgxQm9h8U — Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026

Még több különös kép és videó

🚀 UAP Photos from @NASA in the 4th https://t.co/gbAdmjRhFn Release: „During STS-80, between November 19 and December 7, 1996, astronauts aboard Space Shuttle Columbia captured a series of three images of an unidentified object in low-Earth orbit. In the first photograph, the… https://t.co/2xevHQDUte pic.twitter.com/RVR2Tiww2S — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) July 10, 2026