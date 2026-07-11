Lakótársa ajkainak összevarrásáért tartóztattak le egy nőt japánban

Testi sértés gyanújával tartóztatták le a 49 éves Masae Sakurait Japánban, az Ibaraki prefektúrában fekvő Kogában – írja a helyi hatóságok július 9-i közleményére hivatkozva a Japan Times.

Sakurait június 6-án, hétfőn vették őrizetbe, miután a gyanú szerint június 29-én egy varrótűvel és cérnával összevarrta 42 éves lakótársa ajkait.

A bántalmazott nő másnap menekült el a közös otthonból, amikor Sakurai elment otthonról. A lakásból egy közeli kisboltba rohant. Mivel beszélni nem tudott, az eladó orra alá egy papírcetlit tolt, amire az volt felírva, hogy „Kérem, segítsen!”

Az áldozat később azt mondta, azért várt egy napot a meneküléssel, mert semmit sem mert csinálni, amíg Sakurai otthon volt.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és többek között azt vizsgálja, milyen viszonyban volt egymással a két nő az incidens előtt.

Masae Sakurai ismerősei egy helyi tévécsatornának azt nyilatkozták, hogy

a nő sok olyan emberen segített, akiknek valamiért el kellett menekülniük az otthonaikból. Ideiglenesen szállást adott nekik, segítette őket a munkakeresésben, illetve egy új élet elkezdésében.