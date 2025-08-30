„Azt mondta, hogy gyújtsam fel a vasúti transzormátort!” – Oroszország egyre több ukrán fiatalt próbál szabotázsakciókra rávenni

Makszimot, ismeretlen orosz férfi szervezte be egy internetes hírdetésen keresztül. Eleinte pénzzel, aztán nyomásgyakorlással vette rá kisebb szabotázsakciók végrehajtására, mígnem a rendőrség a nyomára bukkant. A Deutsche Welle riportja.