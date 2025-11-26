Videó
A Balti-tengeren már a tengerfenék is a hadszíntér része
Az ukrajnai háború kitörése óta a Balti-tengeren már több szabotázsakció is történt, amelyek mögött a NATO az orosz árnyékflottát sejti. A módszer pofonegyszerű: a hajók horgonyaival elvágják a NATO-országok adatkábeleit. A katonai szövetség azonban most lehet, hogy megtalálta a megoldást, hogy elejét vegye ezeknek az akcióknak. A Deutsche Welle riportja.
