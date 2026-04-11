A ciprusiak nem akarnak brit támaszpontot, félnek a háborútól
Ciprus volt az első európai helyszín, amit iráni találat ért a háború kitörése után: a célpont az ottani brit katonai támaszpont volt. Ciprus nem NATO-tag, sok ciprusi az utcára vonult a brit katonai jelenlét ellen tiltakozva. Miután több európai ország is hadihajót küldött a térségbe a sziget védelmére, a ciprusiak közvetlen benyomást szerezhettek arról, hogy az EU valós szövetség. A Deutsche Welle riportja.
„Mi vagyunk a rendszerváltás legfontosabb része, mert mi vagyunk a jövő” – Rendszerbontó Nagykoncert
„Az egy dolog, hogy felvisszük neki a tejet és kenyeret, de mi adjuk a biztonságot” – a házi idősgondozás szépségei és nehézségei
Mennyire jó ötlet eladni Budapest aranytartalékát? – utánajártunk Lázár János pályaudvarok körüli terveinek
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
