A ciprusiak nem akarnak brit támaszpontot, félnek a háborútól

Ciprus volt az első európai helyszín, amit iráni találat ért a háború kitörése után: a célpont az ottani brit katonai támaszpont volt. Ciprus nem NATO-tag, sok ciprusi az utcára vonult a brit katonai jelenlét ellen tiltakozva. Miután több európai ország is hadihajót küldött a térségbe a sziget védelmére, a ciprusiak közvetlen benyomást szerezhettek arról, hogy az EU valós szövetség. A Deutsche Welle riportja.