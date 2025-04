Az ukrajnai háború hullámai a Balti-tengerig érnek. Mit lát ebből egy észt halász?

NATO-hadihajók járőröznek Észtország partjainál, miután több szabotázsakció is történt a térségben. A Balti-tengernek ezen a részén hajóznak el azok a tankerek is, amelyek az uniós szankciókat kikerülve orosz olajat szállítanak a világ minden tájára. A tartályhajók rossz állapotban vannak, nincsenek biztosítva. Mindez az észt halászt, Heiko Heiturt is aggasztja, aki nap mint nap maga is látja a halászterületeit átszelő orosz tankereket és az útvonalat ellenőrző hadihajókat. A Deutsche Welle riportja.