Olyan ítéletet hoztak, amiből nem derül ki, hogy elindulhat-e Le Pen a választáson

A párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki kedden Marine Le Pent és a legnagyobb francia ellenzéki pártot, a Nemzeti Tömörülést az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de csökkentette az elsőfokú ítélet büntetési tételeit, ami elvileg lehetővé teszi, hogy a háromszoros elnökjelölt negyedszerre, 2027 tavaszán is elinduljon a francia elnökválasztáson.

Bár a francia szélsőjobboldal vezetőjét a bíróság 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett. Mivel a 2025 márciusában meghozott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.

Az ellenzéki politikus ugyanakkor három év börtönbüntetést is kapott, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen még az ítélethirdetés előtt úgy vélte, hogy egy ilyen helyzet lehetetlenné tenné a kampányolást, mivel korlátoznák a mozgását.

Egyelőre nem döntött arról, hogy elindul-e az elnökválasztáson, ez este derülhet ki.

(MTI)