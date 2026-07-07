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Nagyvilág

Weber: Magyar Péter demokratikus felhatalmazást kapott az ország átalakítására

Magyar, Weber
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 07. 11:40
Magyar, Weber
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én.
Az Európai Néppárt elnöke szerint a magyar kormányfő demokratikus választáson kapott egyértelmű felhatalmazást a választóktól az ország megváltoztatására, és ennek megfelelően jár el.

Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és pontosan ezt teszi – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden Strasbourgban.

A német politikus egy sajtótájékoztatón arra az újságírói kérdésre válaszolt, demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket. Az előterjesztés szerint azonnal megszűnne a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnökének megbízatása, a miniszterelnöki tisztséget nyolc évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig tizenkét évben maximálnák.

Weber válaszában hangsúlyozta: Magyar Péter demokratikus választáson szerzett felhatalmazást a változtatások végrehajtására.

Hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt, akit egy fontos európai ország erős és független vezetőjének nevezett.

Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért

fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

(MTI)

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