Több energiát termeltek júniusban a hazai napelemek, mint a paksi atomerőmű

A rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ismét a napenergia lett az Európai Unió legnagyobb áramforrása: a naperőművek termelték meg az unióban előállított villamos energia 25 százalékát, ami korábban még sosem fordult elő – írja hétfői cikkében a portfolio.hu.

Magyarországon május után szintén a napelemek vitték a prímet júniusban is, összességében meghaladták a Paksi Atomerőmű termelését: a napenergia a teljes hazai áramtermelés közel 41 százalékát adta, egyúttal a havi villamosenergia-felhasználás mintegy 37 százalékát fedezte.

A portál szerint Európa nagy részén az átlagosnál erősebb besugárzás várható 2026 második felében – így Magyarországon is –, amelynek hatására a napelemek nagyobb kihasználtsággal üzemelhetnek és több áramot termelhetnek az ilyenkor megszokottnál.

A Portfolio.hu idézi a Solcast jelentését, amely szerint Európa zöme az év egészét tekintve összességében is jóval az átlag feletti napsugárzási értékekre számíthat. Az adatok szerint az európai besugárzási mutató első félévben tapasztalt pozitív eltérése várhatóan az év végéig fennmarad – különösen Közép- és Nyugat-Európában –, így egyes térségekben az értékek az átlagosnál mintegy 5 százalékkal magasabb szinten zárhatnak, és az év vége felé sem várható fordulat kontinensünkön.

A gazdasági portál emlékeztet: a hazai nagy napelemparkok kihasználtsága az év elején jelentősen elmaradt a 2025-ös havi értékektől, majd márciusban fordulat történt, májusban pedig havi rekordot döntött a mutató 25,56 százalékkal. Az Európai Unió egészében hasonlóan alakult a helyzet.

A magyarországi naperőművek kihasználtsága a rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ugyan elmaradt az egy évvel korábbi – minden hónapot figyelembe véve is abszolút rekordnak számító 29,57 százalékos értéktől –, de a 26,84 százalékos arány így is meghaladja a sokéves átlagot. A kedvező besugárzási körülményeknek és a kapacitás folyamatos bővülésének köszönhetően idén júniusban ismét a napenergia lett az EU legnagyobb áramforrása; ez korábban mindössze két hónapban, 2025 júniusában és idén májusban fordult elő.

A magyarországi rendszerirányító MAVIR által közölt adatokból kiderül, hogy a nagy napelemparkok júniusban a hazai termelés bő 25 százalékát és a felhasználás közel 23 százalékát fedezték. A háztartási méretű kiserőművekkel és a saját célra termelő, jellemzően céges erőművekkel (SCTE) együtt a júniusban megtermelt teljes napenergia mennyisége 1 504,8 gigawattórát tett ki. A portál felhívja figyelmet, hogy ez már meghaladja a Paksi Atomerőmű 1 312,1 gigawattórás termelését is, és a teljes hazai áramtermelés közel 41 százalékának felel meg, míg a teljes júniusi hazai villamosenergia-felhasználás közel 37 százalékát fedezi.