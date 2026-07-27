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HungaroMet: A Kárpát-medencéből újra kemence lesz

Vízágyukkal hűtötték a járókelőket a Hősök terén az abszolút melegrekordot is megdöntő hőségben 2026. június 30-án.
Adrián Zoltán / 24.hu
Vízágyukkal hűtötték a járókelőket a Hősök terén az abszolút melegrekordot is megdöntő hőségben 2026. június 30-án.
admin Stéger Dávid
2026. 07. 27. 13:13
Vízágyukkal hűtötték a járókelőket a Hősök terén az abszolút melegrekordot is megdöntő hőségben 2026. június 30-án.
Adrián Zoltán / 24.hu
Vízágyukkal hűtötték a járókelőket a Hősök terén az abszolút melegrekordot is megdöntő hőségben 2026. június 30-án.

Használjuk ki, élvezzük ki a mostani időjárást, mert a hétvégén epekedve várjuk vissza ezt, a hűvösnek most sem mondható időt…

– írja Facebook-oldalán a HungaroMet.

A meteorológiai szolgáltató szerint a Kárpát-medencéből hamarosan „újra kemence lesz”, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítanunk. A felmelegedést egy térségünk fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi  légtömegeket hoz magával.

Molnár László meteorológus lapunknak azt nyilatkozta, az erőteljes melegedés szerdától érezteti komolyabban a hatását, majd napokra beragadunk a 33–40 fokos tartományba. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat az akár 40 fokot hozó hőségperiódus. Némi felüdülést csak az aznap érkező hidegfronttól várhatunk, amely 29–34 fokra mérsékeli a forróságot, és némi csapadékot is hoz.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a tartósan magas hőmérséklet fizikailag és mentálisan is megterhelő lehet, főleg az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben érintettek számára. A hatóság azt javasolja, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben – ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást. A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, mert még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet.

Bár a hőhullámokat legtöbben csak zavaró kellemetlenségnek érezzük, sokaknak az életébe kerülnek. A Politico elemzése szerint a június végi hőkupola mintegy 14 000 embert ölhetett meg Európában.

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