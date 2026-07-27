Valami nagyon furcsát fedeztek fel a Vénusz légkörében

Egy kutatócsoport 2010-ben, egy kivételesen tiszta estén véletlenszerű megfigyelést tartott, amely bár csak 36 percig tartott, egy kísérleti műszer segítségével olyasmit rögzített a bolygó légkörében, amit korábban még soha nem láttak. Hatalmas, koncentrikus gyűrűk vették körül a Vénusz fényes oldalának nagy részét, amelyek alapból teljesen láthatatlanok voltak, kivéve polarizált fényben – írja a Science Alert.

A kutatók a következő néhány évet azzal töltötték, hogy megpróbálják bebizonyítani a megfigyelés helytelenségét, de a jel minden elvégzett teszt során megmaradt. Most publikálták eredményeiket abban a reményben, hogy más kutatók is keresni fogják a válaszokat.

Meglehetősen frusztráló, hogy potenciálisan egyedi megfigyeléseink vannak, amelyeket nem lehet megerősíteni

– mondta Gourav Mahapatra, a hollandiai Delfti Egyetem légkörfizikusa, a tanulmány első szerzője.

A The Planetary Science Journalban megjelent kutatás szerint a különös megfigyeléseket egy Extreme Polarimeter (ExPo) nevű kísérleti műszerrel végezték , amelyet Michiel Rodenhuis kísérleti asztrofizikus tervezett doktori tanulmányai során az Utrechti Csillagászati ​​Intézetben, és a Kanári-szigeteken található William Herschel teleszkópra szereltek fel. Egy hagyományos kamerával ellentétben az ExPo lineárisan polarizált fényt rögzített, miközben elnyomta a hagyományos, polarizálatlan fényt.

Emiatt a műszer olyan finom légköri jellemzőket is feltárhat, amelyek egyébként rejtve maradtak volna.

Miután évekig nem jutott előrébb, Mahapatra számítógépes szimulációkkal próbálta tesztelni az ötletet, azt vizsgálva, hogy a Vénusz felső légkörének sűrűségének a gravitációs hullámok által okozott finom változásai okozhatják-e a rejtélyes jelet. Ez, mint később kiderült, helytálló megállapításnak bizonyult: az 5-10 százalékos sűrűségváltozások valóban polarizációs gyűrűket hozhatnak létre. Mivel azonban az eredmény pusztán egy olyan megfigyelésen alapul, amelyet még nem sikerült megismételni, túl korai lenne azt állítani, hogy a gyűrűk valóban léteznek.

A kutatók szerint bár a Vénusz légköre egészen más, mint a Földé – sokkal vastagabb, forróbb, más összetételű és kénsavfelhőkkel bír –, a Vénusz jobb megértése a Föld jobb megértését is segíti, mivel az alapul szolgáló fizikai folyamatok ugyanazok. Az, hogy pontosan mi váltja ki a hullámokat, továbbra sem világos. A csapat modellezése alapján úgy tűnik, hogy a hullámok olyankor jelennek meg, amikor a Vénusz a Nap melegítő hatására reagál, miközben az energia áthalad a sűrű felhőrétegeken.