Halálra vertek egy férfit Szombathelyen

Holtan találtak szombaton egy férfit Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 59 éves helyi lakost rövid időn belül előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi részletes beismerő vallomást tett a kihallgatása során. A rendőrség halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást az ügyben.