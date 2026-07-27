bűnügyhalált okozó testi sértésszombathely
Belföld

Halálra vertek egy férfit Szombathelyen

admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 27. 13:27

Holtan találtak szombaton egy férfit Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 59 éves helyi lakost rövid időn belül előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi részletes beismerő vallomást tett a kihallgatása során. A rendőrség halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást az ügyben.

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