Visszahívtak egy veszélyes terméket a Penny-boltokból

Határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt a Penny-Market Kft. visszahívta a 200 grammos Wellgood lenmagot – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi tételre és minőségmegőrzési idejű 200 gramm kiszerelésű Wellgood lenmagra vonatkozik.

A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását.

A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása – különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok, például gyermekek esetében – egészségi kockázatot jelenthet – hívták fel a figyelmet.

A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny-üzletben visszaveszik – írta az NKFH közleményében. (MTI)