Bepereltek két amerikai légitársaságot, amiért közreműködtek venezuelai férfiak deportálásában

Kitoloncolt venezuelaiak pereltek be amerikai légitársaságokat, amiért közreműködtek a Trump-adminisztráció tavalyi akciójában, és megrendelésére egy hírhedt salvadori terrorbörtönbe szállították a férfiakat.

A venezuelaiak egy washingtoni szövetségi bíróságon nyújtottak be keresetet a CSI Aviation és a GlobalX ellen. Azzal vádolják a társaságokat, hogy megsértették a polgári jogaikat, és közreműködtek jogtalan bebörtönzésükben.

A kereset szerint a CSI és a GlobalX „nagy erőfeszítéseket tett” a Salvadorba irányuló szállítás megszervezéséért, és „az amerikai kormánnyal egyetértésben, az amerikai és a nemzetközi jogot megsértve” hajtották végre az állami megrendelést.

2025 márciusában a Trump-adminisztráció több mint 230, amerikai bevándorlási őrizetben lévő venezuelai férfit utasított ki El Salvadorba, ahol négy hónapig egy szigorúan őrzött intézményben tartották fogva őket.

A periratok szerint a CSI és a GlobalX El annak ellenére juttatta Salvadorba az őrizeteseket, hogy egy szövetségi bíró elrendelte a repülőjáratok visszaküldését, és tisztában voltak azzal is, hogy megkínozzák őket a fogolytáborában.

A keresetet egy emberi jogi ügyvédekből álló csapat nyújtotta be, és elsőként a Guardian számolt be róla. Ez az egyik legújabb kísérlete a jogvédő csoportoknak, hogy felelősségre vonják a magánvállalkozókat a kormányzat agresszív bevándorló-ellenes fellépésének támogatásáért.

Sokan talán nincsenek tisztában azzal, hogy a magáncégek milyen mértékben összefonódnak a Trump-adminisztráció alatt elkövetett emberi jogi visszaélésekkel az őrizetbe vételi és jogellenes kitoloncolási rendszerek révén

– mondta Anthony Enriquez, a Kennedy Emberi Jogi Központ érdekképviseleti és peres ügyekért felelős alelnöke a Guardiannek adott interjúban. Enriquez az egyik ügyvéd, aki a venezuelai férfiakat képviseli.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) által felbérelt CSI és GlobalX „példátlan pénzügyi hasznot húzott a rendszerből”, áll a keresetben.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nem reagált a perben felhozott konkrét állításokra, ehelyett minden kérdést a salvadori kormányhoz utalt. A CSI és a GlobalX a cikk megjelenéséig nem reagált a részletes megkeresésre.