Órákra leállt a teljes német vasút

Informatikai zavar miatt kedd este országosan le kellett állítani a Deutsche Bahn vonatközlekedését Németországban – írja a BBC.

A német vasúttársaság minden vonatot az állomásokon tartott, miután meghibásodott az ország digitális vasúti rádióhálózata. A vonatok több mint két és fél órán át álltak, a hiba pedig jelentős késéseket és járattörléseket okozott. A Deutsche Bahn később azt közölte, hogy sikerült azonosítani és elhárítani a hibát, a közlekedés pedig fokozatosan újraindul.

Informatikai szakértőink fáradhatatlanul dolgoztak a probléma megoldásán – sikerrel. A zavart gyorsan elhárítottuk, a közlekedés most fokozatosan újraindul

– közölte a német vasúttársaság, amely megköszönte az utasok türelmét.

A fennakadást a GSM-R nevű vasúti kommunikációs rendszer hibája okozta. Ez az a vezeték nélküli rendszer, amelyen keresztül a mozdonyvezetők és a forgalomirányító központok tartják egymással a kapcsolatot. A Deutsche Bahn szerint a zavar a belső kommunikációs csatornákat érintette.

A társaság arra kérte az utasokat, hogy keressenek más közlekedési lehetőséget, mert jelentős késésekre és járattörlésekre kell számítani. Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezérigazgatója a Bildnek azt mondta: azon dolgoznak, hogy a vonatokat állomásokra juttassák, az utasok pedig le tudjanak szállni.

A Deutsche Bahn egyúttal elnézést kért az érintettektől, és jelezte, hogy taxi- és hotelutalványokat ad az utasoknak, ahol pedig lehet, pótló közlekedést szervez.

A leállás nemcsak a távolsági és regionális vonatokat érintette, hanem az S-Bahn-hálózatokat is. A berlini S-Bahn külön közleményben jelezte, hogy a GSM-R-hibát elhárították, és a vonatok ismét közlekedhetnek.

A vasúti rendszer sebezhetősége itthon is mindennapos tapasztalat, legutóbb vasárnap a dél-balatoni vonalon váltóhiba, a szobi fővonalon pedig egy kigyulladt mozdony miatt kellett jelentős fennakadásokra számítani.