Meghalt a mozdonyvezető, rengeteg a súlyos sértült – harminc éve nem történt akkora vonatbaleset Angliában, mint pénteken

Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség péntek esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek – írja az MTI.

Szombat hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) főtitkára, Eddie Dempsey bejelentette, hogy

az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben.

A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük tizenegyen nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek. További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el vagy a helyszínen, vagy kórházban. A mentőszolgálat ismertetése szerint a szerencsétlenség helyszínére húsz mentőautó és hat mentőhelikopter érkezett.

A sérülteket fogadó bedfordi és lutoni kórház egyaránt arra kérte az ellátási körzetéhez tartozókat, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel sürgősségi ügyeleteiket.

A közlekedési rendőrség beszámolója szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze Bedford és Luton között. Mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras nemzetközi pályaudvarra tartott, amikor az egyik a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult. A baleset miatt a St. Pancrasról induló és oda érkező teljes észak-déli vasúti forgalom leállt. A baleset helyszínéhez közeli Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.

Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán. Luton és Budapest között a Wizz Air légitársaság közlekedtet napi több járatot. A rendőrség szerint a Londontól a közép-angliai Sheffield felé vezető vasútvonalon várhatóan egész hétvégén szünetel a forgalom.

Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség.