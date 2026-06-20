Meghalt egy 18 éves férfi, miután elszabadult egy lovaskocsi a new yorki Central Parkban

Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a new yorki Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását – közölte a járművek hajtóit tömörítő szakszervezet pénteken.

Alexander Kemp, a szállításban dolgozókat képviselő szakszervezet (Transport Workers Union Local 100) alelnöke elmondta, hogy a biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek.

A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy tizenéves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből. A négykerekű lovas fogat kocsisa nélkül robogott a Central Parkban a szerencsétlenség idején, amiben a 18 éves Romanch Mahajan ült. A CBS New York felvételeiből látható, hogy a balesetben alaposan megrongálódott a sétakocsi.

„Szavakkal nem leírható ennek a tragédiának a nagyságrendje” – fogalmazott a szolgáltatásért felelős szakszervezeti vezető és hangsúlyozta, megteszik az első lépéseket a balesethez vezető, biztonságot érintő kérdések kezelése érdekében.

A közlemény szerint Romanch Mahajan az első, aki a szolgáltatás 150 éves történetében egy sétakocsi balesete miatt életét vesztette.