Az amerikai alelnök nem utazott el az Iránnal folytatott tárgyalásokra

JD Vance amerikai alelnök csütörtök este mégsem utazott el Svájcba az iráni tárgyalásokra – közölte a washingtoni Fehér Ház.

Egy szóvivő azt mondta, a közelgő technikai egyeztetések tervei továbbra sincsenek véglegesen kidolgozva. Hozzátette: az amerikai delegáció készen áll az indulásra, amint lehetőség nyílik rá, ugyanakkor ezeknek a tárgyalásoknak a megszervezése eleve bonyolult és nehezen kiszámítható.

Hirtelen jöhetett a változtatás

Vance csütörtökön még bejelentette, hogy hivatalosan is elkezdődhet az Iránnal folytatott tárgyalások következő szakasza, miután megszületett a két ország közötti feszültség csökkentését célzó keretmegállapodás.

A megállapodást eredetileg pénteken, Svájcban írták volna alá ünnepélyes keretek között, Vance részvételével, és ezzel egy időben indult volna a tárgyalások újabb szakasza is. A dokumentumot ugyanakkor már mindkét fél elektronikusan szentesítette.

Az alelnök korábban úgy fogalmazott, hogy „a hétvégén” Svájcba utazhat, de azt sem akkor, sem most nem erősítették meg biztosan.

Az iráni fél egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy küldenek‑e delegációt Svájcba.