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Nagyvilág

Eltiltották az X-ezéstől a kolumbiai államfőt, mert elfogultan támogatta az egyik kormányfőjelöltet a választás előtt

Selcuk Acar/ Anadolu / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 06. 17. 07:11
Selcuk Acar/ Anadolu / Getty Images
Gustavo Petro elnök az egyik jelöltet támogatja, a másikat többször becsmérelte, anélkül, hogy a nevén nevezte volna.

Egy kolumbiai bíró kedden megtiltotta Gustavo Petro elnöknek, hogy az X közösségi hálózaton lévő fiókját választási célokra használja, négy nappal az elnökválasztás második fordulója előtt.

Petro nem meglepő módon nagyon aktív a közösségi médiában, több bejegyzést is közzétett már a választásokkal kapcsolatban. Az államfő a baloldali jelöltet, Iván Cepedát támogatja, aki jobboldali riválisával, Abelardo de la Espriellával áll szemben. Petro amellett, hogy bejegyzéseiben támogatta Cepedát, bíráló megjegyzéseket tett annak riválisára – anélkül, hogy nevén nevezte volna. Kedden például kijelentette, hogy az egyik jelölt bűncselekményt követ el azzal, hogy üldözi a baloldalt.

Egy medellíni bíró most viszont úgy ítélte meg, hogy Petro bejegyzései ellentétesek a legfőbb közigazgatási bíróság egy korábbi határozatával, amely már korábban is elrendelte számára, hogy ne tegyen utalásokat a választásra az X-en.

A bíró elrendelte, hogy az államfő tartózkodjon a választási propaganda vagy olyan üzenetek terjesztésétől, amelyek célja valamelyik jelöltet előnyben részesíteni vagy hátrányosan megkülönböztetni. Ez a tilalom vasárnap helyi idő szerint 16 óráig marad érvényben, amikor is bezárnak a szavazóhelyiségek. A bíróság emellett megtiltotta Gustavo Petrónak, hogy az elnöki hivatal hivatalos csatornáit felhasználva választásokkal kapcsolatos témákat tárgyaljon, valamint hogy nemzeti és nemzetközi eseményeken azokra utaljon.

(MTI)

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