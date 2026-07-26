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Vélemény

Jászberényi Sándor: Békés napok a Gázai övezet elnevezésű koncentrációs táborban

Mostafa Alkharouf / Anadolu / AFP
admin Jászberényi Sándor
2026. 07. 26. 15:28
Mostafa Alkharouf / Anadolu / AFP

A 2025 októberében megkötött tűzszünettel a Gázai övezet kikerült a hírekből. Béke persze azóta sincs. Kétmillió ember haldoklik a romokon, miközben az izraeliek koncentrálják a palesztin lakosságot. Igen, úgy.

A Gázai övezetben Izrael népirtást követ el.

Ezt nemcsak én mondom, hanem az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által létrehozott vizsgálóbizottság is, amely 2025 szeptemberében arra jutott, hogy Izrael az 1948-as népirtás elleni egyezményben meghatározott öt cselekmény közül négyet elkövetett:

  • palesztinokat ölt meg,
  • súlyos testi és lelki sérelmet okozott nekik,
  • a közösséget annak részleges vagy teljes fizikai megsemmisülésével fenyegető életfeltételek közé kényszerítette,
  • és akadályozta a csoporton belüli születéseket.

A bizottság ennek alapján megállapította Izrael felelősségét a gázai palesztinok elleni népirtásért, valamint azért, hogy nem akadályozta meg és nem vonta felelősségre az elkövetőket.

Izrael azonnal elfogultnak nyilvánította az ENSZ vizsgálóbizottságát, és a vizsgálati eredményeket valamilyen zavaros antiszemita világ-összeesküvésként keretezte, szokás szerint. A jelentés megállapításai mellett a Nemzetközi Büntetőbíróság Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen is letartóztatási parancsot adott ki háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával; a parancsok a mai napig érvényben vannak.

A két testület más kérdést vizsgál:

  • az ENSZ-bizottság Izrael állami felelősségét,
  • a Nemzetközi Büntetőbíróság egyes vezetők személyes büntetőjogi felelősségét.

Következtetéseik azonban ugyanarról a hadviselésről rajzolnak ki képet. Izrael mindkettőt elfogultsággal vádolja, csakúgy, mint azokat az izraeli zsidó holokauszt- és népirtáskutatókat, akik szintén népirtásnak minősítették a Gázában történteket.

Lassan tényleg az egész világ antiszemitává válik az izraeli külpolitikai olvasatban.

Az ENSZ vizsgálóbizottságának múlt havi jelentése szerint Izrael a tűzszünettel sem fejezte be a népirtást a Gázai övezetben. A jelentés szerint az izraeli katonák szándékosan kezelik célpontként a palesztin gyerekeket.

Halálcsapda

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