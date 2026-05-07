Oroszország egyik legrangosabb műszaki egyetemén, a Bauman Moszkvai Állami Műszaki Egyetemen működik egy titkos részleg, a „4-es Tanszék”, ahol hekkereket, szabotőröket és hírszerző tiszteket képeznek ki a GRU, azaz az orosz katonai titkosszolgálat számára – írja egy nemzetközi újságírói konzorcium kétezer megszerzett belső dokumentum alapján.

Az egyetemről évente 10-15 hallgatót osztanak be a GRU azon egységeibe, amelyek Oroszország kibertámadásai, választási beavatkozásai és NATO-tagállamok elleni szabotázsakciói mögött állnak. A baumanosok végzés után aztán csatlakoznak is a katonai hírszerzés elitegységeihez.

A Le Monde, a Der Spiegel, a The Insider, a The Guardian, a Delfi Estonia, a VSquare és a FRONTSTORY.PL alkotta konzorcium kiderítette: a rejtett „tanszék” három képzési irányban készíti fel a jövő generáció orosz katonai hírszerző tisztjeit, különösen a hekkereket. Ezek a következők: „Az információs és technikai befolyásolási eszközök telepítése és az ellenük való védekezés”, „Információtechnológiai védelem,” valamint a legnépesebb specializáció, amelynek neve „Különleges hírszerző szolgálat”.

A konzorcium kutatásai alapján a Bauman egyetem bizonyos oktatói katonacsaládokból származnak. Esetenként olyan szovjet katonák leszármazottjai tanítják a leendő GRU-tiszteket, akik egykor Közép-Európa országait szállták meg. Ez a helyzet például Dmitrij Velikorodnyijjel, aki Budapesten született, apja a Magyarországot megszálló Szovjetunió Déli Hadseregcsoportjában szolgált.

Velikorodnyij ma a Bauman Katonai Kiképző Központ 6-os részlegének vezető oktatója, specializációja a vegyi, biológiai, sugárzás elleni és nukleáris védelem (CBRN). Különböző online profiljai esetében továbbra is magyar kötődésére utaló kifejezéseket használ: két felhasználónevében például a vengrec („magyar”) orosz szó szerepel, egy álláskereső portálon lévő profiljában pedig szintén feltűnik a magyar szó fonetikusan (Мадьяр) átírva oroszra.