Drónok csapódtak be Lettországban

admin Vaskor Máté
2026. 05. 07. 07:00

Két külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. A lakosságot a telefonjaikra kiküldöt

Hozzáteszik, ugyan a drónok Oroszország felől érkeztek, egyelőre nem lehet tudni, honnan indították azokat. Korábban ugyanis előfordult, hogy orosz kikötők ellen indított ukrán drónok sértették meg a lett légteret.

A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre.

