Videón, ahogy az amerikai hadsereg légicsapást mér egy kábítószereket csempésző hajóra

Az amerikai hadsereg pénteken bejelentette, hogy légicsapást mértek egy Csendes-óceán keleti részén lefülelt, kábítószereket csempésző hajóra. A csempészhajó fedélzetén két ember tartózkodott az akció idején, akik a támadásba bele is haltak – számolt be a Guardian..

Az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága a hír bejelentésével együtt egy légicsapást megörökítő videót is megosztott az X-en.

A bejegyzés szerint a parancsnokság élére idén kinevezett Francis L. Donovan tábornok utasította a régióban működő kábítószer-ellenes egységet a halálos kimenetelű légicsapás végrehajtására.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

Eddig legalább 178 ember halt bele a vitatott légicsapácsokba

Az Egyesült Államok karibi és kelet-csendes-óceáni hajók ellen irányuló hadjárata tavaly szeptember óta legalább 178 ember életét követelte, de nincsenek részletes bizonyítékok a katonai tisztviselők azon állítására, miszerint a megcélzott hajók kábítószer-kereskedelemben vesznek részt. Jogi szakértők szerint az amerikai hadsereg támadásai az amerikai és a nemzetközi jogot sem tartják tiszteletben. A támadásban meghalt két trinidadi férfi családja ezért pert is indított a kormány ellen.

A hadsereg déli parancsnoksága az elmúlt hónapokban folyamatosan tette közzé a támadásokról szóló bejelentéseit a közösségi médiában. Gyakran az akciókat megörökítő videók társaságában.

Donald Trump kormánya viszont azzal érvel, hogy támadásai törvényesek, és azt állítja, hogy betartja a háborús jogot, mivel az Egyesült Államok háborúban áll a drogkartellekkel.

Az amerikai elnök korábban azt nyilatkozta, hogy a vitatott légicsapásokra azért van szükség, mert a segítségükkel megakadályozhatják az illegális kábítószerek beáramlását az Egyesült Államokba, és ezáltal a drogfogyasztás miatt bekövetkező túladagolásos halálesetek megelőzéséhez is hozzájárulhatnak.