Az idei leghalálosabb támadást hajtotta végre Kijev és más ukrán városok ellen Oroszország szerda éjszaka – írta a Reuters. A drón-é s rakétacsapások következtében legalább 17 ember meghalt, köztük egy 12 éves gyermek is és mintegy 100 ember megsérült.

Közben Oroszországot is dróntámadás érte a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze kikötőjét, valamint két krími olajraktárt. A támadásban egy 14 éves lány életét vesztette és heten megsérültek.

Több helyen lángolt Kijev

Az éjszaka és hajnal folyamán fekete füst szállt az égbe az ukrán főváros több pontján. Több épület – köztük lakóházak és egy szálloda is – súlyosan megrongálódott. Egy alacsonyan repülő drón egy 18 emeletes épületbe csapódott. A sérültek száma Kijevben elérte a 60-at.

Oroszország jelenlegi formájában nem normalizálható. A rá nehezedő nyomásnak működnie kell. Fontos, hogy minden Ukrajnának tett segítségnyújtási ígéret időben teljesüljön

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásokra reagálva csütörtökön.

Dnyiprót és Odesszát is támadták

Odesszában 8 ember meghalt és 26-an megsérültek a támadás során. A váris kikötői és kritikus infrastruktúrája is károkat szenvedett. Egy, a reggeli órákban végrehajtott támadásban három ember sérült meg egy piacon.

Dnyipróban négy ember halt meg és 30 megsérült az esti és éjszakai támadásokban, több lakóépület pedig kigyulladt – nyilatkozta Olekszandr Hanzsa kormányzó. Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában két ember sérült meg dróntámadások következtében.

Moszkva közölte: „nagyszabású” csapást hajtott végre Ukrajna ellen, amely az ukrán erők által használt energetikai célpontokat, valamint cirkálórakéta- és dróngyártást érintett. További részleteket nem közöltek.