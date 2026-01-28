alex prettiminneapolisice
Fizetett szabadságra küldték azt a két ICE ügynököt, akik Alex Pretti lelövésében érintettek

2026. 01. 28. 21:40
Az egyelőre nem világos, hogy pontosan, mikor küldték szabadságra őket.

A Minneapolisban szombaton történt, Alex Pretti halálával végződő lövöldözésben érintett két ICE-ügynököt fizetett, adminisztratív szabadságra küldték – írja a BBC. 

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan, mikor küldték szabadságra Alex Pretti halálos kimenetelű lelövésében részt vevő ügynököket.

A BBC azt írja, a szokásos protokoll részeként a lövöldözésben részt vevő szövetségi rendvédelmi ügynököket jellemzően adminisztratív szabadságra küldik az incidens körülményeinek kivizsgálása során.

Több szakértő is azt mondja, hogy a szövetségi ügynökök fellépése szakszerűtlen, kaotikus és indokolatlanul erőszakos volt.

