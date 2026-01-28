Fizetett szabadságra küldték azt a két ICE ügynököt, akik Alex Pretti lelövésében érintettek

A Minneapolisban szombaton történt, Alex Pretti halálával végződő lövöldözésben érintett két ICE-ügynököt fizetett, adminisztratív szabadságra küldték – írja a BBC.

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan, mikor küldték szabadságra Alex Pretti halálos kimenetelű lelövésében részt vevő ügynököket.

A BBC azt írja, a szokásos protokoll részeként a lövöldözésben részt vevő szövetségi rendvédelmi ügynököket jellemzően adminisztratív szabadságra küldik az incidens körülményeinek kivizsgálása során.