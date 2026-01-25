Több mint 670 ezren maradtak áram nélkül az Egyesült Államokban egy rendkívül erős téli vihar miatt – írja a Reuters. Az előrejelzések szerint hó, ónos eső, fagyott eső söpör végig vasárnap az ország keleti részén, továbbá rendkívül alacsony hőmérséklet várható. A szélsőséges időjárás jövő hét elejéig is eltarthat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szokatlanul kiterjedt és hosszú lefolyású téli viharra figyelmeztet, mely a délkeleti államokban jelentős jegesedést okozhat, helyenként bénító vagy akár katasztrofális következményekkel.

Katasztrófa-vészhelyzet 12 államra

Donald Trump elnök szombaton „történelminek” nevezte a viharokat, és szövetségi katasztrófa-vészhelyzetet hirdetett Dél-Karolinában, Virginiában, Tennesseeben, Georgiában, Észak-Karolinában, Marylandben, Arkansasban, Kentuckyban, Louisianában, Mississippiben, Indianában és Nyugat-Virginiában.

Nagyon, nagyon hideg lesz. Arra biztatunk mindenkit, hogy töltsék fel üzemanyag- és élelmiszerkészleteiket, és együtt átvészeljük ezt.

– hívta fel a figyelmet Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombati sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az áramszolgáltatók szerelőcsapatai folyamatosan dolgoznak az ellátás helyreállításán.

Áramkimaradás és törölt járatok

Vasárnap reggel fél kilenckor több mint 670 000 fogyasztónál nem volt áram, a PowerOutage.us adatai szerint. Mississippi, Texas, Tennessee és Louisiana államban egyenként több mint 100 000 érintett volt, de Kentucky, Georgia, Virginia és Új-Mexikó is az érintett területek közé tartozott.

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szombaton rendkívüli intézkedést rendelt el, amely felhatalmazza a texasi áramszolgáltatási rendszert felügyelő szervezetet tartalék energiatermelő kapacitások bevetésére adatközpontoknál és más nagy létesítményeknél, a lehetséges áramkimaradások csökkentése érdekében. Vasárnap a minisztérium újabb rendkívüli engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a közép-atlanti régió hálózatüzemeltetője számára bizonyos erőforrások üzemeltetését, függetlenül az állami jogszabályok vagy környezetvédelmi engedélyek korlátozásaitól.

A FlightAware adatai szerint vasárnap több mint 9990 amerikai járatot töröltek, míg szombaton több mint 4000-et. A nagy amerikai légitársaságok arra figyelmeztették az utasokat, hogy számítsanak hirtelen menetrendváltozásokra és további járattörlésekre.